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Journaux Tribune النهضة تتدحرج إلى الوسط Samedi 04 Février 2017 أبو مـــــــــازن



ارتفع نسق تدحرج النهضة الى الوسط بسرعة دوارنية كبيرة وهي تحافظ فيه على توازنها فلا يعتريها انشقاق و لا تساقط لمكوناتها هنا وهناك. تلك الحركة التي بدأت نضالية و ربما لا زالت، اذا أخفت الأقدار قتامة في المستقبل، والتي مارست السلطة في أسوأ الظروف السياسة فنالتها سياط الاعلام و حبكت لها المؤامرات والخديعة ليلا نهارا. تخصصت غرف مظلمة همّها الإيقاع بهذا الهيكل السياسي والنيل منه بالكيد و "التقية" حتى تنال من قدراته الانتخابية التي لا زال يستعرضه في كل موعد فيقلب الموازين جميعا سواء كان منتصرا أو مهزوما.



لا تكاد تمرّ عثرة سياسية حتى تحدث أخرى فيشار في الأولى والثانية و ما والاهما الى موقف هذا الفصيل السياسي، وتستند الآراء الى مخالفة رأي النهضة ولو كان على حساب المبادئ والوعود الانتخابية. فمن "الضمير" المسقط أيام كتابة الدستور الى الحوار الوطني الى تكوين الهيئات المستقلة الى التعيينات في الحكم و الجهاز التنفيذي عامة و الى قانون الانتخابات البلدية والمحلية و مشاركة قواتنا المسلحة في هذا المضمار الانتخابي. كل الأحداث و المستجدات تحسم ضد موقف النهضة، هكذا هي السياسة عند أغلب الأطراف وهكذا تنشأ الديمقراطية الوليدة ابان ثورة الكرامة والحرية.

النهضة التي أرادت بالتخصص والفصل بين الدعوي والسياسي النأي بنفسها عن الجدال العقيم في الحداثة المشبوهة و الأصالة الضاربة في التشدد، لم تسترد أنفاسها بعد هذه الخطوة الجريئة التي حملتها من اليمين الوسطي الى وسط الوسط حيث تجتمع شرائح هامة من الشعب الكريم و تشتغل منظمات المجتمع المدني و الهيئات الشبابية و تتعرف على مشاغل الناس الحقيقية وحقوقهم البديهية التي ينشدونها بخلاف هويتهم العميقة داخل وجدانهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينال منها نعيق نخبة "الثقفوت". رغم هذا الجنوح نحو تمثيلية حقيقية للمواطن التونسي تجتهد جبهات تتكون وتنقسم على مدار السنة في تلبيس مواقف النهضة بالنفاق و المراوغة و الكذب والبهتان. فقد بنيت أفكارهم على التميّز بمخالفة النهضة وحتى أصدقاؤها القدامى باتوا يقاسمون الجبهات نفس المخالفة بل يستعملون في بعض الصاحيان نفس التعلات التي يروج لها الجبهات المصدومة بفشلها وضعف حججها أمام الرأي العام ولا سيما تناحرها الداخلي ونشر غسيلها في كل مناسبة.

اليوم نجد عمالقة المعارضة للدكتاتورية كالشابي والمرزوقي يتفننون في اختيار الألفاظ للايقاع بالنهضة شعبيا واخراجها من الوسط ثم حشرها في دائرة الحركات الدينية كما يفعل المسار أو الجبهة أو المشروع الذي لا زال وليدا ملففا في "قماطة" النداء. اليوم تحسم الأمور إعلاميا بافتعال الضوضاء واللغط للتشويش على أي مجهود يبذل في صالح توطيد البناء الديمقراطي في الوطن والاجتهاد في تلميع النظام القديم و آلياته و كوارده وكفاءاته التي أوصلتنا الى المحظور فكانت الثورة وكان الضريبة الاقتصادية الثقيلة التي نعاني منها اليوم وربما غدا اذ لا تلوح حلولا مجدية في الأفق القريب أمام انصراف القوم عن العمل والكد.



لعلّ ما قيل في هذا الباب بات من المسلّمات في سوق السياسة التونسية بعد الثورة و لكن الجديد هو التفكير مليا في إحداث شروخ داخل هذا الجسم السياسي المنظم والمهيكل بصفة محكمة. تتعالى اليوم أصوات من الداخل لإيقاف نزيف ما يسمونه تنازلا و يرتكزون على الجانب النضالي و تقابلها أصوات أخرى تتصف بالواقعية السياسية و ترتكز على فترة ممارسة الحكم. بين هؤلاء وأولئك اختلافات جوهرية قد تؤدي إلى التناحر في أحزاب أخرى ولكنهم جميعا رغم اختلافهم لا يرون حضنا مؤمّنا لأفكارهم غير حضن الحركة ومشروعها الوسطي، فيحزن هناك المتآمرون و نافخو كير الاختلاف و يعودون إن شاء الله بخفي حنين إن وُجدا.



Publié le:2017-02-04 20:51:28

ارتفع نسق تدحرج النهضة الى الوسط بسرعة دوارنية كبيرة وهي تحافظ فيه على توازنها فلا يعتريها انشقاق و لا تساقط لمكوناتها هنا وهناك. تلك الحركة التي بدأت نضالية و ربما لا زالت، اذا أخفت الأقدار قتامة في المستقبل، والتي مارست السلطة في أسوأ الظروف السياسة فنالتها سياط الاعلام و حبكت لها المؤامرات والخديعة ليلا نهارا. تخصصت غرف مظلمة همّها الإيقاع بهذا الهيكل السياسي والنيل منه بالكيد و "التقية" حتى تنال من قدراته الانتخابية التي لا زال يستعرضه في كل موعد فيقلب الموازين جميعا سواء كان منتصرا أو مهزوما.لا تكاد تمرّ عثرة سياسية حتى تحدث أخرى فيشار في الأولى والثانية و ما والاهما الى موقف هذا الفصيل السياسي، وتستند الآراء الى مخالفة رأي النهضة ولو كان على حساب المبادئ والوعود الانتخابية. فمن "الضمير" المسقط أيام كتابة الدستور الى الحوار الوطني الى تكوين الهيئات المستقلة الى التعيينات في الحكم و الجهاز التنفيذي عامة و الى قانون الانتخابات البلدية والمحلية و مشاركة قواتنا المسلحة في هذا المضمار الانتخابي. كل الأحداث و المستجدات تحسم ضد موقف النهضة، هكذا هي السياسة عند أغلب الأطراف وهكذا تنشأ الديمقراطية الوليدة ابان ثورة الكرامة والحرية.النهضة التي أرادت بالتخصص والفصل بين الدعوي والسياسي النأي بنفسها عن الجدال العقيم في الحداثة المشبوهة و الأصالة الضاربة في التشدد، لم تسترد أنفاسها بعد هذه الخطوة الجريئة التي حملتها من اليمين الوسطي الى وسط الوسط حيث تجتمع شرائح هامة من الشعب الكريم و تشتغل منظمات المجتمع المدني و الهيئات الشبابية و تتعرف على مشاغل الناس الحقيقية وحقوقهم البديهية التي ينشدونها بخلاف هويتهم العميقة داخل وجدانهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينال منها نعيق نخبة "الثقفوت". رغم هذا الجنوح نحو تمثيلية حقيقية للمواطن التونسي تجتهد جبهات تتكون وتنقسم على مدار السنة في تلبيس مواقف النهضة بالنفاق و المراوغة و الكذب والبهتان. فقد بنيت أفكارهم على التميّز بمخالفة النهضة وحتى أصدقاؤها القدامى باتوا يقاسمون الجبهات نفس المخالفة بل يستعملون في بعض الصاحيان نفس التعلات التي يروج لها الجبهات المصدومة بفشلها وضعف حججها أمام الرأي العام ولا سيما تناحرها الداخلي ونشر غسيلها في كل مناسبة.اليوم نجد عمالقة المعارضة للدكتاتورية كالشابي والمرزوقي يتفننون في اختيار الألفاظ للايقاع بالنهضة شعبيا واخراجها من الوسط ثم حشرها في دائرة الحركات الدينية كما يفعل المسار أو الجبهة أو المشروع الذي لا زال وليدا ملففا في "قماطة" النداء. اليوم تحسم الأمور إعلاميا بافتعال الضوضاء واللغط للتشويش على أي مجهود يبذل في صالح توطيد البناء الديمقراطي في الوطن والاجتهاد في تلميع النظام القديم و آلياته و كوارده وكفاءاته التي أوصلتنا الى المحظور فكانت الثورة وكان الضريبة الاقتصادية الثقيلة التي نعاني منها اليوم وربما غدا اذ لا تلوح حلولا مجدية في الأفق القريب أمام انصراف القوم عن العمل والكد.لعلّ ما قيل في هذا الباب بات من المسلّمات في سوق السياسة التونسية بعد الثورة و لكن الجديد هو التفكير مليا في إحداث شروخ داخل هذا الجسم السياسي المنظم والمهيكل بصفة محكمة. تتعالى اليوم أصوات من الداخل لإيقاف نزيف ما يسمونه تنازلا و يرتكزون على الجانب النضالي و تقابلها أصوات أخرى تتصف بالواقعية السياسية و ترتكز على فترة ممارسة الحكم. بين هؤلاء وأولئك اختلافات جوهرية قد تؤدي إلى التناحر في أحزاب أخرى ولكنهم جميعا رغم اختلافهم لا يرون حضنا مؤمّنا لأفكارهم غير حضن الحركة ومشروعها الوسطي، فيحزن هناك المتآمرون و نافخو كير الاختلاف و يعودون إن شاء الله بخفي حنين إن وُجدا.

festival-75672792d88c930e5c45112744030e8a-2017-02-04 20:51:28

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