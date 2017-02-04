Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Culture بسبب المسرحية التونسية ''برج لوصيف'' .. دعوات لإقالة وزير الإعلام الكويتي Samedi 04 Février 2017 بــاب نــات - أكد الفنان المسرحي التونسي الشاذلي العرفاوي مخرج مسرحية "برج الوصيف" في تصريح لـ(وات) أنه تفاجأ مثل بقية الفنانين التونسيين بما راج من نقاشات ومشادات على شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأيام بخصوص ما خلفه عرض المسرحية التونسية "برج الوصيف" في الكويت، منذ عام، وصل إلى حد اتهام المسرح التونسي بالتسيب والفنانين التونسيين بالتفسخ الأخلاقي والتشبه بالغرب.

وأكد أن المسرح التونسي، ورغم بعض المشاكل التي يواجهها، فإنه يعد رياديا في العالم العربي، ويتميز بطرح جمالي وسياسي واجتماعي منذ تأسيسه من قبل رواد المسرح التونسي إلى اليوم مع الجيل الجديد من المسرحيين.



وأشار إلى أن مسرحية "برج الوصيف"، وهي من إنتاج المسرح الوطني، كانت عرضت يوم 13 جانفي 2016 ضمن الدورة الثامنة للمهرجان العربي للمسرح بالكويت (من 10 إلى 16 جانفي 2016)، وشاركت إلى جانب 4 أعمال مسرحية أخرى خارج المسابقة الرسمية، فيما شاركت مسرحية "كاوو" لنعمان حمدة وجميلة الشيحي في المسابقة الرسمية.



وشدد على أن هذه المسرحية التي تم عرضها أيضا في مهرجانات أخرى بكل من الأردن ومصر، أسالت الكثير من الحبر "إيجابا" ونالت إعجاب النقاد، كما تفاعل معها الجمهور المهرجان العربي للمسرح بالكويت، وفق قوله، داعيا إلى مشاهدة هذا العرض على موقع

اذا الحكومة تدافع عن الوزير فهي شريكة معه في :

تعطيل الرياضة

الفساد الاداري والمالي

التطبيع مع الصهاينة

المسرحيات الماجنة

الكذب على المجلس — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) 2 février 2017





ولفت الى أنه إثر عرض هذا العمل في جانفي عاد مباشرة إلى تونس نظرا لالتزامات مهنية ولم يبق إلى غاية اختتام المهرجان، "إلا أنه على ما يبدو انتقد البعض وبشدة مسرحية برج الوصيف وعملا مسرحيا آخر من المغرب، معتبرين أن بعض المشاهد خادشة للحياء"، في حين أن ما يرونه كذلك ليس في تقدير المخرج سوى "مبالغة وعدم فهم لمضمون العمل المسرحي"، مضيفا أن لجنة مختصة شاهدت العمل قبل انتقائه ليعرض في المهرجان مما يؤكد قيمته الفنية.



وبخصوص إعلان 30 نائبا في مجلس الأمة الكويتي نيتهم سحب الثقة من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، (وهو رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) في جلسة يوم 8 فيفري الحالي، وردا على انتقادات وجهها بدر الرفاعي الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قال فيها "إن المسرحيات المغاربية" التي عرضت "مخالفة لقوانين الرقابة"، اعتبر المخرج المسرحي الشاذلي العرفاوي في تصريحه لـ(وات)أن توجيه انتقادات للمسرحية بعد مرور سنة على تاريخ عرضها، "يدخل ضمن تصفية بعض الحسابات"، قائلا "نرحب بالنقد البناء لكن نرفض أن تكون المسرحية مطية لتصفية بعض الحسابات أيا كان نوعها".

وأكد على أن هذه الاتهامات للفنانين التونسيين وللمسرح التونسي عموما "لن تمس من عمق العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الفنانين والمبدعين التونسيين والكويتيين.



وردا على مجمل الانتقادات قال "نحن كفنانين نعرف جيدا حدودنا، وعندنا مصالحة مع الجسد ومع الجمالية، كما أننا نحترم كثيرا المرأة، ولا تستنقص أعمالنا من قيمتها شيئا، وما تتمتع به المرأة التونسية من مكاسب ضمنتها لها مجلة الأحوال الشخصية أفضل دليل على قيمة المرأة ومكانتها عندنا في تونس" وبخصوص مستقبل مسرحية "برج الوصيف" التي كتب نصها أيضا الشاذلي العرفاوي اقتباسا عن مسرحية "قطة على سطح من الصفيح الساخن" للكاتب الأمريكي تينيسي وليامز، أفاد المخرج بأنها ستعرض هذا العام في الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للمسرح بمون لوريي بكندا من 7 إلى 13 سبتمبر 2017 ، داعيا إلى برمجة سلسلة عروض أخرى لهذا العمل في تونس حتى يتسنى للجمهور الواسع مشاهدته أكثر والحكم عليه أمام الحملة الشرسة التي يتعرض لها من قبل البعض في الكويت.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العربية للمسرح ومؤسسة المسرح الوطني لم تصدر إلى حد الآن أي توضيح يتعلق بردود الفعل إزاء عرض مسرحية "برج الوصيف" وما يجري على الساحة المسرحية في تونس والكويت والعالم العربي، في هذا الشأن.



Publié le:2017-02-04 13:40:32

- أكد الفنان المسرحي التونسي الشاذلي العرفاوي مخرج مسرحية "برج الوصيف" في تصريح لـ(وات) أنه تفاجأ مثل بقية الفنانين التونسيين بما راج من نقاشات ومشادات على شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأيام بخصوص ما خلفه عرض المسرحية التونسية "برج الوصيف" في الكويت، منذ عام، وصل إلى حد اتهام المسرح التونسي بالتسيب والفنانين التونسيين بالتفسخ الأخلاقي والتشبه بالغرب.وأكد أن المسرح التونسي، ورغم بعض المشاكل التي يواجهها، فإنه يعد رياديا في العالم العربي، ويتميز بطرح جمالي وسياسي واجتماعي منذ تأسيسه من قبل رواد المسرح التونسي إلى اليوم مع الجيل الجديد من المسرحيين.وأشار إلى أن مسرحية "برج الوصيف"، وهي من إنتاج المسرح الوطني، كانت عرضت يوم 13 جانفي 2016 ضمن الدورة الثامنة للمهرجان العربي للمسرح بالكويت (من 10 إلى 16 جانفي 2016)، وشاركت إلى جانب 4 أعمال مسرحية أخرى خارج المسابقة الرسمية، فيما شاركت مسرحية "كاوو" لنعمان حمدة وجميلة الشيحي في المسابقة الرسمية.وشدد على أن هذه المسرحية التي تم عرضها أيضا في مهرجانات أخرى بكل من الأردن ومصر، أسالت الكثير من الحبر "إيجابا" ونالت إعجاب النقاد، كما تفاعل معها الجمهور المهرجان العربي للمسرح بالكويت، وفق قوله، داعيا إلى مشاهدة هذا العرض على موقع الهيئة العربية للمسرح ومتابعة ردود فعل الجمهور ولفت الى أنه إثر عرض هذا العمل في جانفي عاد مباشرة إلى تونس نظرا لالتزامات مهنية ولم يبق إلى غاية اختتام المهرجان، "إلا أنه على ما يبدو انتقد البعض وبشدة مسرحية برج الوصيف وعملا مسرحيا آخر من المغرب، معتبرين أن بعض المشاهد خادشة للحياء"، في حين أن ما يرونه كذلك ليس في تقدير المخرج سوى "مبالغة وعدم فهم لمضمون العمل المسرحي"، مضيفا أن لجنة مختصة شاهدت العمل قبل انتقائه ليعرض في المهرجان مما يؤكد قيمته الفنية.وبخصوص إعلان 30 نائبا في مجلس الأمة الكويتي نيتهم سحب الثقة من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، (وهو رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) في جلسة يوم 8 فيفري الحالي، وردا على انتقادات وجهها بدر الرفاعي الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قال فيها "إن المسرحيات المغاربية" التي عرضت "مخالفة لقوانين الرقابة"، اعتبر المخرج المسرحي الشاذلي العرفاوي في تصريحه لـ(وات)أن توجيه انتقادات للمسرحية بعد مرور سنة على تاريخ عرضها، "يدخل ضمن تصفية بعض الحسابات"، قائلا "نرحب بالنقد البناء لكن نرفض أن تكون المسرحية مطية لتصفية بعض الحسابات أيا كان نوعها".وأكد على أن هذه الاتهامات للفنانين التونسيين وللمسرح التونسي عموما "لن تمس من عمق العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الفنانين والمبدعين التونسيين والكويتيين.وردا على مجمل الانتقادات قال "نحن كفنانين نعرف جيدا حدودنا، وعندنا مصالحة مع الجسد ومع الجمالية، كما أننا نحترم كثيرا المرأة، ولا تستنقص أعمالنا من قيمتها شيئا، وما تتمتع به المرأة التونسية من مكاسب ضمنتها لها مجلة الأحوال الشخصية أفضل دليل على قيمة المرأة ومكانتها عندنا في تونس" وبخصوص مستقبل مسرحية "برج الوصيف" التي كتب نصها أيضا الشاذلي العرفاوي اقتباسا عن مسرحية "قطة على سطح من الصفيح الساخن" للكاتب الأمريكي تينيسي وليامز، أفاد المخرج بأنها ستعرض هذا العام في الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للمسرح بمون لوريي بكندا من 7 إلى 13 سبتمبر 2017 ، داعيا إلى برمجة سلسلة عروض أخرى لهذا العمل في تونس حتى يتسنى للجمهور الواسع مشاهدته أكثر والحكم عليه أمام الحملة الشرسة التي يتعرض لها من قبل البعض في الكويت.وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العربية للمسرح ومؤسسة المسرح الوطني لم تصدر إلى حد الآن أي توضيح يتعلق بردود الفعل إزاء عرض مسرحية "برج الوصيف" وما يجري على الساحة المسرحية في تونس والكويت والعالم العربي، في هذا الشأن.

festival-d7c1e0839ec8efa2d51813d2883beaa9-2017-02-04 13:40:32

Tweeter









Kamelwww (France) | Samedi 04 Février 2017 à 14h 40m |