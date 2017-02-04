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Culture

بسبب المسرحية التونسية ''برج لوصيف'' .. دعوات لإقالة وزير الإعلام الكويتي

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - أكد الفنان المسرحي التونسي الشاذلي العرفاوي مخرج مسرحية "برج الوصيف" في تصريح لـ(وات) أنه تفاجأ مثل بقية الفنانين التونسيين بما راج من نقاشات ومشادات على شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأيام بخصوص ما خلفه عرض المسرحية التونسية "برج الوصيف" في الكويت، منذ عام، وصل إلى حد اتهام المسرح التونسي بالتسيب والفنانين التونسيين بالتفسخ الأخلاقي والتشبه بالغرب.
وأكد أن المسرح التونسي، ورغم بعض المشاكل التي يواجهها، فإنه يعد رياديا في العالم العربي، ويتميز بطرح جمالي وسياسي واجتماعي منذ تأسيسه من قبل رواد المسرح التونسي إلى اليوم مع الجيل الجديد من المسرحيين.

وأشار إلى أن مسرحية "برج الوصيف"، وهي من إنتاج المسرح الوطني، كانت عرضت يوم 13 جانفي 2016 ضمن الدورة الثامنة للمهرجان العربي للمسرح بالكويت (من 10 إلى 16 جانفي 2016)، وشاركت إلى جانب 4 أعمال مسرحية أخرى خارج المسابقة الرسمية، فيما شاركت مسرحية "كاوو" لنعمان حمدة وجميلة الشيحي في المسابقة الرسمية.

وشدد على أن هذه المسرحية التي تم عرضها أيضا في مهرجانات أخرى بكل من الأردن ومصر، أسالت الكثير من الحبر "إيجابا" ونالت إعجاب النقاد، كما تفاعل معها الجمهور المهرجان العربي للمسرح بالكويت، وفق قوله، داعيا إلى مشاهدة هذا العرض على موقع الهيئة العربية للمسرح ومتابعة ردود فعل الجمهور .



ولفت الى أنه إثر عرض هذا العمل في جانفي عاد مباشرة إلى تونس نظرا لالتزامات مهنية ولم يبق إلى غاية اختتام المهرجان، "إلا أنه على ما يبدو انتقد البعض وبشدة مسرحية برج الوصيف وعملا مسرحيا آخر من المغرب، معتبرين أن بعض المشاهد خادشة للحياء"، في حين أن ما يرونه كذلك ليس في تقدير المخرج سوى "مبالغة وعدم فهم لمضمون العمل المسرحي"، مضيفا أن لجنة مختصة شاهدت العمل قبل انتقائه ليعرض في المهرجان مما يؤكد قيمته الفنية.

وبخصوص إعلان 30 نائبا في مجلس الأمة الكويتي نيتهم سحب الثقة من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، (وهو رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) في جلسة يوم 8 فيفري الحالي، وردا على انتقادات وجهها بدر الرفاعي الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قال فيها "إن المسرحيات المغاربية" التي عرضت "مخالفة لقوانين الرقابة"، اعتبر المخرج المسرحي الشاذلي العرفاوي في تصريحه لـ(وات)أن توجيه انتقادات للمسرحية بعد مرور سنة على تاريخ عرضها، "يدخل ضمن تصفية بعض الحسابات"، قائلا "نرحب بالنقد البناء لكن نرفض أن تكون المسرحية مطية لتصفية بعض الحسابات أيا كان نوعها".
وأكد على أن هذه الاتهامات للفنانين التونسيين وللمسرح التونسي عموما "لن تمس من عمق العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الفنانين والمبدعين التونسيين والكويتيين.

وردا على مجمل الانتقادات قال "نحن كفنانين نعرف جيدا حدودنا، وعندنا مصالحة مع الجسد ومع الجمالية، كما أننا نحترم كثيرا المرأة، ولا تستنقص أعمالنا من قيمتها شيئا، وما تتمتع به المرأة التونسية من مكاسب ضمنتها لها مجلة الأحوال الشخصية أفضل دليل على قيمة المرأة ومكانتها عندنا في تونس" وبخصوص مستقبل مسرحية "برج الوصيف" التي كتب نصها أيضا الشاذلي العرفاوي اقتباسا عن مسرحية "قطة على سطح من الصفيح الساخن" للكاتب الأمريكي تينيسي وليامز، أفاد المخرج بأنها ستعرض هذا العام في الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للمسرح بمون لوريي بكندا من 7 إلى 13 سبتمبر 2017 ، داعيا إلى برمجة سلسلة عروض أخرى لهذا العمل في تونس حتى يتسنى للجمهور الواسع مشاهدته أكثر والحكم عليه أمام الحملة الشرسة التي يتعرض لها من قبل البعض في الكويت.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العربية للمسرح ومؤسسة المسرح الوطني لم تصدر إلى حد الآن أي توضيح يتعلق بردود الفعل إزاء عرض مسرحية "برج الوصيف" وما يجري على الساحة المسرحية في تونس والكويت والعالم العربي، في هذا الشأن.

Publié le:2017-02-04 13:40:32

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2 de 2 commentaires pour l'article 137936

Kamelwww  (France)  |Samedi 04 Février 2017 à 14h 40m |           
شاهدت المسرحية على اليوتيوب.
أنا والله أشفق على أهلنا في الكويت والخليج من هكذا إبتذال ولست أدري كيف يمكنهم فهم هذه اللهجة الدارجة الساقطة !!!
المسرحية كلها صياح وكلام سوقي مختلط بكلمات فرنسية منطوقة بطريقة معوجة...
لما أكملت مشاهدة المسرحية أحسست بارتفاع شديد في ضغط الدم لدي.
كان بالإمكان أحسن مما كان... كان بالإمكان إستعمال اللغة العربية الفصحى التي يفهمها كل العرب في كل مكان...
لكن أقول: لا ينفع العقار في ما أفسده الدهر.
إن كنتم تسمون هذا التهريج مسرحا... فلعنة الله على المسرح.

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Samedi 04 Février 2017 à 14h 29m | Par           
ما يعرف بالمسرح او السنيماء التونسية ليس الا عرض للحالة المرضية الجنسية اللتي تعاني منها طبقة بورجوازية معزولة لا تنتمي لتونس الا بالاسم. هم جماعة الكثير منهم مواليد زناء لميليشيات المستعمر الفرنسي في فترة الاحتلال. سمو اسماء عربية و لاهم جيفة و لا حلال؛ لا هم توانسة و لا فرانسيس بل عبئ على تونس اينما حلو يفضحونا الله يفضحهم. المعذرة للشعب الكويتي على ماقترفه ملاقيط الاستعمار فهم لا يمثلون آخر تونسي من سلالة العرب.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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