دوري نجوم قطر - المساكني والشيخاوي على موعد مع الشباك

Samedi 04 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 13:21:28

- نجح الثنائي التونسي يوسف المساكني وياسين الشيخاوي في التسجيل مع فريقيهما لخويا والاهلي على التوالي يوم الجمعة ضمن الاسبوع التاسع عشر من دوري نجوم قطر لكرة القدم.وساهم يوسف المساكني العائد لتوه الى فريقه بعد المشاركة مع المنتخب التونسي في نهائيات كاس افريقيا للامم بالغابون في فوز لخويا العريض على الخور بسداسية نظيفة بتحقيقه الهدف الخامس في الدقيقة 73 وعزز لخويا مكانه في صدارة الترتيب بمجموع 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه السد.وفي المقابل لم يشفع هدف التعادل الذي سجله ياسين الشيخاوي في شباك الريان في الدقيقة 31 لفريقه الاهلي من تفادي السقوط على ارضه بخسارة ثقيلة 1-5.ويحتل الاهلي وسط الترتيب في المركز السادس برصيد 23 نقطة.وهو الهدف الاول للشيخاوي مع الاهلي القطري الذي عزز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر قادما من مواطنه نادي الغرافة.