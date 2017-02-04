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Sport

دوري نجوم قطر - المساكني والشيخاوي على موعد مع الشباك

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - نجح الثنائي التونسي يوسف المساكني وياسين الشيخاوي في التسجيل مع فريقيهما لخويا والاهلي على التوالي يوم الجمعة ضمن الاسبوع التاسع عشر من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وساهم يوسف المساكني العائد لتوه الى فريقه بعد المشاركة مع المنتخب التونسي في نهائيات كاس افريقيا للامم بالغابون في فوز لخويا العريض على الخور بسداسية نظيفة بتحقيقه الهدف الخامس في الدقيقة 73 وعزز لخويا مكانه في صدارة الترتيب بمجموع 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه السد.
وفي المقابل لم يشفع هدف التعادل الذي سجله ياسين الشيخاوي في شباك الريان في الدقيقة 31 لفريقه الاهلي من تفادي السقوط على ارضه بخسارة ثقيلة 1-5.
ويحتل الاهلي وسط الترتيب في المركز السادس برصيد 23 نقطة.
وهو الهدف الاول للشيخاوي مع الاهلي القطري الذي عزز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر قادما من مواطنه نادي الغرافة.




Publié le:2017-02-04 13:21:28

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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