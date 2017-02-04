Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Médias

بصورة واحدة .. وزيرة سويدية ''ترد'' على ما فعله ترامب

Samedi 04 Février 2017
وكالات - في رد فاعل ساخر، ومؤثر في آن، نشرت نائبة رئيس الوزراء السويدية، إيزابيلا لوفين، صورة فوتوغرافية تمثل ردا متحديا على صورة شهيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وظهر ترامب في 23 يناير الماضي بصورة مثيرة للجدل، خلال توقيعه على أمر تنفيذي خاص بوقف الأموال الاتحادية التي تذهب لمنظمات غير حكومية تساعد في توفير خدمات الإجهاض للمرأة.

لكن مراسم توقيع ترامب أثارت سخرية وامتعاض من قبل ناشطين في مجال الصحة الإنجابية وحقوق الإجهاض، إذ لم يعجب كثيرون أن الرئيس الأميركي قام بتوقيع الأمر، الذي يمكن أن يؤثر على حياة مئات الآلاف من النساء، بينما كان يحيط به عدد كبير من المسؤولين الرجال، دون وجود امرأة واحدة.

وبعدما أثارت صورة الرئيس الأميركي خلال التوقيع جدلا واسعا وانتقادات، اختارت لوفين، التي تشغل أيضا منصب وزيرة البيئة والتنمية، الرد بطريقتها، وقد جاءت من "الطراز" ذاته.


فقد نشرت لوفين صورتها في مكتبها خلال توقيع مذكرة رسمية بينما تحيط بها 7 سيدات من زميلاتها بالعمل، دون وجود رجل واحد، في مشهد يتناقض تماما مع مشهد توقيع ترامب لقراره المثير للجدل.

والأدهى أن علامات الحمل ظاهرت واضحة على إحدى السيدات مما يؤكد نية السخرية من صورة ترامب وقراره المتعلق بالإحهاض، علما بأن الوزيرة نشرت على "تويتر" أنها وقعت قرارا يتعلق بالمناخ، دون الإشارة من قريب أو بعيد للرئيس الأميركي، تاركة الأمر كله لذكاء المتابعين.



Publié le:2017-02-04 11:49:19

festival-ec57dcdfd4a10fdc098f7d9e269fd83a-2017-02-04 11:49:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137931



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12011,6

  • (02/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46505 DT        1$ =2,28099 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/02)   194,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137931 5754|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires