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Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Aghany-Al-Aflam  
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Culture

يوم ترويجي في العاصمة للدورة 38 من المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - تنظم الهيئة المديرة للدورة 38 من المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين، يوما ترويجيا لهذه التظاهرة بالعاصمة وذلك يوم 11 فيفري الحالي بمشاركة فرق فلكلورية ومعرض للعادات والتقاليد التي تزخر بها الجهة.

وذكر مدير الدورة عبد السلام الخنجاري في تصريح لـ(وات)، أن هذه التظاهرة التي ستلتئم من 1 إلى 4 مارس القادم، ستشهد حضور كل من الجزائر وليبيا وسوريا وفلسطين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما ينتظر أن تؤكد دول المغرب وتركيا وسلطنة عمان وروسيا مشاركتها.

وأبرز الخنجاري أن الدعم المالي الذي رصدته وزارة الشؤون الثقافية قد تضاعف مقارنة بالدورة الفائتة، معلنا تخصيص الوزارة ما قيمته 50 ألف دينار للمهرجان مع دعمه بمجموعة من العروض الفنية في حدود 20 ألف دينار.
وأضاف أن إدارة المهرجان قد تلقت وعدا من وزارة السياحة أيضا بدعم مالي قيمته 50 ألف دينار، في انتظار ما ستوفره شركات الاستثمار والشركات البيترولية المنتصبة بالجهة.
وبخصوص الأنشطة الثقافية والتنشيطية المؤثثة لهذه التظاهرة، بين مدير المهرجان أنه سيتم تنظيم ندوة فكرية حول "التراث المادي بين سبل المحافظة وطرق الاستثمار" وورشة في فن الشعر الشعبي، فضلا عن إقامة معرض للصناعات التقليدية وآخر في الفنون التشكيلية.

ويحافظ المهرجان على الأنشطة التي كان قد دأب على تنظيمها في الدورات الماضية، إذ سيستهل بكرنفال تنشيطي يجوب شوارع مدينة تطاوين تؤمنه فرق فلكلورية وألعاب في الفروسية وغيرها.
كما سيقع تنشيط القصور الصحراوية والقرى الجبلية بالجهة وهي قصور "قرماسة" و"شنني" و"الدويرات" و"راس الواد".
وستنتظم بالمناسبة رحلات سياحية ستسلك مناطق عين الشرشارة وسطح القمر والصمار وقصر بني بركة وقصر أولاد سلطان وقصر الزهرة.
وبخصوص المسابقات المدرجة ضمن هذه الدورة، حافظت الهيئة المديرة على تنظيم مسابقة في الرماية وسباق الخيول العربية والبربرية وسباق المهاري، مع برمجة سباق للدراجات النارية.
وسيسدل الستار على التظاهرة يوم 4 مارس بفقرات تنشيطية متنوعة تراوح بين إلقاء الشعر والمحفل والعرس التقليدي والألعاب الشعبية والفن الشعبي والمداوري.

Publié le:2017-02-04 15:03:34

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  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
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  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
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