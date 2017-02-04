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Monde

الولايات المتحدة : إلغاء أزيد من 100 ألف تأشيرة منذ صدور المرسوم المناهض للهجرة

Samedi 04 Février 2017
وكالات - كشفت صحيفة واشنطن بوست أن السلطات الأمريكية ألغت أزيد من 100 ألف تأشيرة منذ صدور المرسوم المناهض للهجرة للرئيس دونالد ترامب قبل أسبوع.
ويمنع المرسوم مواطني سبع دول ذات غالبية إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية خلال 90 يوما، كما يمنع اللاجئين من كل الجنسيات أيضا طيلة 120 يوما المقبلة، وإلى وقت غير محدود بالنسبة للمهاجرين السوريين.

وأبرزت الصحيفة أن المحامي المعتمد لدى مكتب المنازعات حول الهجرة التابع لوزارة العدل الأمريكية، إريز ريوفيني، كشف عن هذه الأرقام خلال الدعوى المرفوعة ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة ألكساندريا (ولاية فرجينيا) من طرف أخوين يمنيين تم منعهما بمطار دولز الدولي بواشنطن.
وأشارت الصحيفة أن ريوفيني لم يعط مزيدا من التفاصيل حول عدد الأشخاص الذي رحلوا إلى بلدانهم الأصلية بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وأدان وزراء العدل ب 15 ولاية أمريكية، تمثل ثلث السكان الأمريكيين، المرسوم المناهض للهجرة للرئيس ترامب، متعهدين ب "مواجهته بكل الوسائل المتاحة".



Publié le:2017-02-04 11:35:11

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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