فوز مالك الجزيري على السويدي باتريك روسنهلوم 3- صفر

Vendredi 03 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 17:23:02

- تقدم المنتخب التونسي اليوم على نظيره السويدي في اليوم الاول من دورة تصفيات كاس دافيس ( المجموعة الثانية الافروسية الاوربية )بعد فوز مالك الجزيري على اسحاق ارفيدسون 3-صفر 6-4 و7-5 و6-2 في صنف الفردي ذكور اليوم بمركب التنس بالحي الوطني الرياضي وتجمع المباراة الثانية بين التونسي محمد عزيز درواز والسويدي باتريك روسينهلوم ر/ زهو