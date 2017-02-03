في حفل تعاونية التلفزة الوطنية : ماجدة الرومي حصريا على الحوار التونسي ؟

Vendredi 03 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 16:57:05

- أكدت الفنانة ماجدة الرومي أمس على صفحتها بالفايسبوك قدومها في شهر مارس المقبل لإحياء حفل يوم 18 مارس.الحفل سيكون بمناسبة عيد الإستقلال و من تنظيم تعاونية الإذاعة والتلفزة التونسية بقصر الرياضة بالمنزه حسب ما صرح به رئيس التعاونية صباح الخميس 2 فيفري في إجتماع عام لمنخرطي التعاونية انعقد بمقر مؤسسةالتلفزة التونسية,ما يجلب الإنتباه في هذا التصريح أيضا أنه و لحد الساعة لم تؤكد إدارة التلفزة التونسية موافقتها على التعاقد للحفل رغم مراسلتها في الغرض منذ أكثر من أسبوع و إعلامها بوجود عروض أخرى لقنوات خاصة و مستشهرين أيضا مستعدين للتكفل بكل المصاريف و التعهدات اللازمة ,هذا و قد علمنا من مصادرنا الخاصة أن قناة الحوار التونسيى قدمت عرضا مغريا لتصوير الحفل حصريا على قناتها فهل يكون الحفل لفائدة موظفي التلفزة الوطنية و البث لمشاهدي الحوار التونسي ؟