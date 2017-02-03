Publié le:2017-02-03 14:26:48
دورة تايبي (تايوان) - انس جابرتخرج من الدور ربع النهائي
Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر من الدور ربع النهائي لدورة تايبي (تايوان) بعد هزيمتها امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا (المصنفة 13 عالميا) بنتيجة 1-6 و6-3 6-7 وكانت جابر (181 عالميا) تاهلت الى ربع النهائي بانتصارها على الامريكية "شيلبي روجرز" ( المصنفة 48 عالميا) بنتيجة (7-5 و6-2) بعد اقصائها في ثمن النهائي الامريكية نيكول غيبس (6-4 و4-6 و6-1) وفي الدور التمهيدي الاول، فازت انس جابر على اليابانية اوكاكي اومايي (2-1) كما تفوقت في الدور التمهيدي الثاني على اليابانية "ايومي موريتا" بالانسحاب في الشوط الثاني بعدما كانت متقدمة بشوط مقابل صفر 6-3.
Publié le:2017-02-03 14:26:48
Publié le:2017-02-03 14:26:48
festival-bdcfb9dc66bf47ddc6f4f3f6238a92cd-2017-02-03 14:26:48
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|Quarts de Finale
|Burkina Faso
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|Tunisie
|Sénégal
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|Cameroun
|RD Congo
|-
|Ghana
|Egypte
|-
|Maroc
|Demi Finale
|Burkina Faso
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|Egypte
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|Ghana
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Par:Matouchi (Tunisia )
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