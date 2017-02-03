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Sport

دورة تايبي (تايوان) - انس جابرتخرج من الدور ربع النهائي

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر من الدور ربع النهائي لدورة تايبي (تايوان) بعد هزيمتها امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا (المصنفة 13 عالميا) بنتيجة 1-6 و6-3 6-7 وكانت جابر (181 عالميا) تاهلت الى ربع النهائي بانتصارها على الامريكية "شيلبي روجرز" ( المصنفة 48 عالميا) بنتيجة (7-5 و6-2) بعد اقصائها في ثمن النهائي الامريكية نيكول غيبس (6-4 و4-6 و6-1) وفي الدور التمهيدي الاول، فازت انس جابر على اليابانية اوكاكي اومايي (2-1) كما تفوقت في الدور التمهيدي الثاني على اليابانية "ايومي موريتا" بالانسحاب في الشوط الثاني بعدما كانت متقدمة بشوط مقابل صفر 6-3.



Publié le:2017-02-03 14:26:48

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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