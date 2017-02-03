دورة تايبي (تايوان) - انس جابرتخرج من الدور ربع النهائي

Vendredi 03 Février 2017

بــاب نــات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر من الدور ربع النهائي لدورة تايبي (تايوان) بعد هزيمتها امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا (المصنفة 13 عالميا) بنتيجة 1-6 و6-3 6-7 وكانت جابر (181 عالميا) تاهلت الى ربع النهائي بانتصارها على الامريكية "شيلبي روجرز" ( المصنفة 48 عالميا) بنتيجة (7-5 و6-2) بعد اقصائها في ثمن النهائي الامريكية نيكول غيبس (6-4 و4-6 و6-1) وفي الدور التمهيدي الاول، فازت انس جابر على اليابانية اوكاكي اومايي (2-1) كما تفوقت في الدور التمهيدي الثاني على اليابانية "ايومي موريتا" بالانسحاب في الشوط الثاني بعدما كانت متقدمة بشوط مقابل صفر 6-3.







Publié le:2017-02-03 14:26:48

