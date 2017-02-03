كأس إفريقيا 2017 (نهائي) : تخصيص أربع طائرات لنقل أنصار المنتخب المصري إلى الغابون

وتحسبا لتنقل الأنصار إلى ليبروفيل تبدأ اليوم الجمعة إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة في تطعيم الجماهير المصرية المقرر سفرها إلى الغابون.
وأوضحت مصادر بالحجر الصحي أن حملة التطعيمات ستستمر حتى الأحد ضد الحمى الصفراء والملاريا, وسيقوم 4 أطباء من إدارة الحجر الصحي بالمطار بمرافقة الطائرات الأربع المقرر تسييرها لتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم خلال تواجدهم في الغابون وعودتهم بعد المباراة النهائية.
Publié le:2017-02-03 15:40:35
Par:Maxii Melinoss (Tunisia )
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