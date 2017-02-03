ساقية سيدي يوسف تحتضن الدورة المغاربية للعدو الريفي

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 16:05:14

- تحتضن ساقية سيدي يوسف غدا السبت الدورة المغاربية المدرسية للعدو الريفي في صنفي الاداني والاصاغر (ذكورا واناثا) بمشاركة فرق من تونس والجزائر والمغرب.وتندرج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية 6 فيفري الجاري في اطار احياء الذكرى 59 لاحداث 8 فيفري 1958 التي جدت بساقية سيدي يوسف حسب ما افاد به المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة فتحي بوليفي مراسل "وات" بالجهة.وستشهد منافسات اليوم الجمعة تنظيم مقابلة في كرة القدم بين قدماء جمعية الساقية وقدماء لاعبي منطقة المريج بالجزائر الى جانب دورة مغاربية في الشطرنج السريع بمشاركة فرق من تونس والجزائر تتواصل الى غاية 6 فيفري.