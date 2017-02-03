دورة امريكا المفتوحة للتايكواندو - ياسين الطرابلسي (87 كلغ) يحرز ميدالية فضية

Vendredi 03 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 11:08:55

- احرز التونسي ياسين الطرابلسي (وزن دون 87 كلغ) الميدالية الفضية في دورة امريكا المفتوحة للتايكواندو التي اقيمت في "لاس فيغاس" بالولايات المتحدة من 31 جانفي الى 3 فيفري الجاري.وانهزم الطرابلسي (26 سنة) يوم امس الخميس في المباراة النهائية امام منافسه المكسيكي انطونيو بازالدوا.وفي تصريح ل "وات" اعرب اللاعب " عن ارتياحه لسير تحضيراته التي اخذت نسقا تصاعديا بعد المشاركة في دورة ريو دي جانيرو الاولمبية في البرازيل خلال الصيف الماضي.. " مؤكدا انه " بعد دورة لاس فيغاس سيتحول الى تركيا للمشاركة خلال نهاية الاسبوع الحالي مع فريقه الالماني في البطولة الاروبية للاندية " ويذكر ان ياسين الطرابلسي كان انهزم يوم السبت 20 أوت 2016 في الدور ثمن النهائي لدورة التايكواندو ضمن الالعاب الاولمبية الصيفية في البرازيل امام منافسه الكوبي "رافايال كاستيلو" بنتيجة 13 مقابل 4 ر- م ف