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Monde

باريس - عسكري يطلق النار على رجل حاول الاعتداء عليه بسكين قرب متحف اللوفر

Vendredi 03 Février 2017
وكالات - أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن جنديا فتح النار على رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس.
وذكرت مصادر أن المشتبه به حاول دخول متجر ملحق باللوفر بعد أن هاجم جنديا آخر.
وقالت الشرطة إن السلطات أخلت المنطقة بالكامل.
ووصفت وزارة الداخلية الحادث بأنه "خطير" في تغريدة على تويتر.


وأوضح مصدر من الشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة تبين لاحقا أنها لا تحتوي على أي متفجرات.


وقالت الشرطة إنه جرى إخلاء المنطقة وتطويق متحف اللوفر، مطالبة بإعطاء "الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ".
وأضاف المتحدث باسم الشرطة الفرنسية "مهاجم متحف اللوفر هتف (الله أكبر)".


Publié le:2017-02-03 11:05:38

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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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