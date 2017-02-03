باريس - عسكري يطلق النار على رجل حاول الاعتداء عليه بسكين قرب متحف اللوفر

وذكرت مصادر أن المشتبه به حاول دخول متجر ملحق باللوفر بعد أن هاجم جنديا آخر.
وقالت الشرطة إن السلطات أخلت المنطقة بالكامل.
ووصفت وزارة الداخلية الحادث بأنه "خطير" في تغريدة على تويتر.
Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a— Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3 février 2017
وأوضح مصدر من الشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة تبين لاحقا أنها لا تحتوي على أي متفجرات.
وقالت الشرطة إنه جرى إخلاء المنطقة وتطويق متحف اللوفر، مطالبة بإعطاء "الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ".
وأضاف المتحدث باسم الشرطة الفرنسية "مهاجم متحف اللوفر هتف (الله أكبر)".
Publié le:2017-02-03 11:05:38
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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