باريس - عسكري يطلق النار على رجل حاول الاعتداء عليه بسكين قرب متحف اللوفر

Vendredi 03 Février 2017

وكالات

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3 février 2017







Publié le:2017-02-03 11:05:38

- أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن جنديا فتح النار على رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس.وذكرت مصادر أن المشتبه به حاول دخول متجر ملحق باللوفر بعد أن هاجم جنديا آخر.وقالت الشرطة إن السلطات أخلت المنطقة بالكامل.ووصفت وزارة الداخلية الحادث بأنه "خطير" في تغريدة على تويتر.وأوضح مصدر من الشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة تبين لاحقا أنها لا تحتوي على أي متفجرات.وقالت الشرطة إنه جرى إخلاء المنطقة وتطويق متحف اللوفر، مطالبة بإعطاء "الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ".وأضاف المتحدث باسم الشرطة الفرنسية "مهاجم متحف اللوفر هتف (الله أكبر)".