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Monde

إقالة وزير أمن الدولة الكوري الشمالي

Vendredi 03 Février 2017
وكالات - أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن إقالة وزير أمن الدولة الكوري الشمالي كيم وون هون، من منصبه لاتهامه بسوء استخدام السلطة.

وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، التي نقلت الخبر عن صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية، إلى أن السبب في إقالة وزير أمن الدولة يعود إلى مصرع أحد الأشخاص الذين كانوا رهن التحقيق نتيجة لتعذيب تعرض له في وزارة الأمن، وأن الرئيس كيم جونغ أون، كان مهتما بهذا الشخص وبشهادته.

من الجدير بالذكر أن كيم وون هون، كان يعتبر أحد أكبر الشخصيات السياسية الكورية الشمالية شأنا. وشغل منصبه في نيسان/أبريل 2012 أي بعد عدة أشهر من وصول كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي الحالي إلى قمة السلطة في البلاد. ويعتقد أن كيم وون هون، كان أحد المبادرين والمنفذين لاعتقال وإعدام تشان سون تخيك، عم كيم جونغ أون في كانون الأول /ديسمبر 2013.

ومن جهة أخرى، يرى مصدر آخر أن السبب في إقالة الوزير وون هون، يعود إلى صراع طبيعي حول السلطة.


ويذكر أن تشان سون تخيك، كان مستشارا لدى زعيم الدولة وأحد المسؤولين المقربين إليه وكان يعتبر ثاني أكبر مسؤول في كوريا الشمالية. إلا أنه تم إعدامه بموجب حكم صدر عن المحكمة لاتهامه بمحاولة الإطاحة بالقيادة. وكانت اللقطات الخاصة بإعدام تشان سون تخيك، قد جابت كافة وسائل الإعلام العالمية.

Publié le:2017-02-03 09:40:31

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
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