اردوغان ينتقد ميركل لاستخدامها تعبير ''الإرهاب الاسلامي''

Vendredi 03 Février 2017

وكالات - انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استخدام المستشارة الألمانية انجيلا مركيل تعبير "الارهاب الاسلامي"، قائلا إن العبارة غير صحيحة وتحزن المسلمين.

وبعد مباحثات ثنائية، تحدثت ميركل عن ضرورة تعاون ألمانيا وتركيا في الحرب على الإرهاب بما في ذلك "الإرهاب الإسلامي" وحزب العمال الكردستاني.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع اردوغان : "تحدثنا بالتفصيل عن... قضية التصدي للإرهاب الإسلامي، وضد كل صورة من صور الإرهاب، وأيضا إرهاب حزب العمال الكردستاني".

وأضافت "اتفقنا أننا نريد أن نتعاون، فنحن جميعا متأثرون بذلك. اتفقنا على التعامل الوثيق في المستقبل".

وكان اردوغان واجم الوجه بينما تحدثت ميركل.

ورد اردوغان على ميركل قائلا إن "هذا التعبير غير صحيح لأن الإسلام والإرهاب لا يمكن ربطهما ببعضهما البعض".

وأكد على أنه "أمر يشعر بالحزن" أن يستخدم هذا التعبير بسبب جرائم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.وأضاف "نرجو عدم استخدام هذا التعبير. وفي حال استخدامه يجب أن نقف ضده. كرئيس مسلم، لا يمكنني بصفة شخصية قبول ذلك".



كذلك شددت المستشارة الألمانية على ضرورة أن تضمن التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم في تركيا حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام.

إلا أن اردوغان قال إن تلك الحريات ليست عرضة للخطر.

وتعد هذه هي زيارة ميركل الأولى إلى تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها في يوليو الماضي.

وانتقد البعض في ألمانيا زيارة ميركل لتركيا معربين عن قلقهم من أن تعمل على تقنين ما يصفونه بتنامي النزعة الاستبدادية للحكومة التركية.





Publié le:2017-02-03 08:07:37

