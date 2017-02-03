شهداء المحراب ..توأمة الدماء و الرايات

Vendredi 03 Février 2017





Publié le:2017-02-03 00:17:01

اعلم ان الصورة اقوى بكثير من العبارات والاشعار والنثريات والسرديات ، غير انه لا يمكن لدلالات الصورة وقوة مغزاها ان تمنع العواطف من استدرار الاحداث واستنهاض الدم واستنطاق كرياته البيضاء والحمراء واعادة بعث التاريخ المشترك والمصير المشترك والاحلام المشتركة والهموم ..والآمال ..لا يمكن ان تمر الصورة المثخنة بالحزن دون ان نجسها ونلامس ابعادها ، صورة حافلة غنية مشبعة بالمعاني ، وكأنّ الرايات الوطنية تابي اللقاء الا في حضرة الدم الطاهر ، متى كان اللقاء الاخير ؟ بل اصلا متى كان الفراق ! كان اللقاء سرمديا منذ ما قبل الساقية وعند الساقية وما بعد الساقية ،وكأنّ الرايات تركن الى الدم وتتلذذ بدفء الشهادة ، كانت ساقية سيدي يوسف علامة فارقة في تاريخ الدم الواحد والراية التوأم ، تلك موتة استجاب فيها الابطال لنداء الوطن وهذه موتة استجاب فيها الشهداء لنداء الحق ، تعانق الاخوان هناك في الساقية واكلوا من اناء واحد وناموا تحت لحاف واحد ، تقاسموا المأكل والملبس والمسكن ثم ذهبوا شهداء نتيجة تآزرهم ونتيجة اصرارهم على انتزاع وطنهم من سطوة استعمار غاشم ، ثم وبعد اكثر من نصف قرن ومرة اخرى اختلط الدم بالدم ، ليس في الساقية وليس في تونس ولا في الجزائر بل في بقعة من ارض الله الواسعة ، اسلموا الروح على مقربة من المحراب ، كان ذلك حين لبوا نداء المولى عز وجل كما لب الآباء نداء الوطن ، تلبية مشرفة انتهت الى خاتمة هي الشرف ذاتها ، وكأنّ الرايات تأبى الاجتماع على الرذيلة وتصر على الاجتماع حول حياض الفضيلة ، تلك التي قبل نصف قرن كانت موتة في ساحات الشرف وهذه موتة في بيت من بيوت الله اذن ان ترفع ويذكر فيه اسمه ، وسيّان ان كانت الشهادة في تونس او في كندا ..في الكيباك او في الكاف ..في الساقية او مونتريال ، لا يهم المكان ولا الزمان ما دام لقاء سنة 1958 كان في سبيل الوطن ، ولقاء 2017 في سبيل الله .وكأن دماء الاشقاء تصر على ان لا تلتقي في ما يغضب الله ، ولا تلتقي في ما يخرب الوطن ، وكانهم اتفقوا ان لا يختلط الدم بالدم في اماكن ملوثة ولغايات مبتذلة ، لا شيء في الملاحم الكبرى غير الوطن والدين ، الحرية والعبادة ، الله والارض ..رغم مسحة الحزن ولوعة الفراق كم تراها فخورة تلك الرايات التي تغطي جثامين رفعت لتوها جباهها من السجود ..يُحكى ان بعضهم كبّر للوتر وشرع في تلاوة الاخلاص حين نطق الغدر ، والبعض الآخر كان على وشك التسليم بالكاد ينهي الصلوات الابراهيمية .. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد,,,حينها اطلق الدعي الرصاص !! هوت الاجساد وارتفعت الارواح ..الى جنة الخلد ايها الشهداء ، الى الله .