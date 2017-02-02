الإمارات تحتج لدى إيران بسبب إمدادات الأسلحة للحوثيين

Jeudi 02 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-02 12:31:10

- استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي، الخميس، وسلمته مذكرة احتجاج حول "تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن."وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون للشؤون القانونية عبدالرحيم العوضي "سلم القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي مذكرة الاحتجاج حول تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة التي تحظر ذلك وما يتضمنه ذلك من اعتداء على الشرعية الدولية وسيادة اليمن، وما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الصراع فيه."وأشار العوضي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن واضح في هذا الجانب، وبالتالي فإن السلاح الإيراني ومن ضمنه الطائرات بدون طيار التي قامت قوات التحالف العربي باستهدافها مؤخراً يعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة.