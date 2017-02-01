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Culture

بمدينة العلوم بالعاصمة: اطلاق ايام اكتشاف مراكز المهن واشهاد الكفاءات لدعم تشغيلية خريجي الجامعات

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - تم صباح اليوم الأربعاء بمدينة العلوم بتونس إطلاق أيام اكتشاف مراكز المهن واشهاد الكفاءات لدعم تشغيلية خريجي الجامعات الذي اقرته وزارة التعليم والبحث العلمي بالشراكة مع برنامج الاصلاح ودعم المنافسة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس في افتتاح التظاهرة برنامج مراكز المهن واشهاد الكفاءات، معتبرا اياه حلقة وصل بين طالبي الشغل والمشغلين للكفاءات من خلال تنظيم أنشطة ذات صلة بالبحث عن العمل وتطوير المهارات عبر تقنية التواصل والعمل الجماعي والمبادرة بهدف مساعدة خريجي الجامعات على ايجاد موطن شغل والمحافظة عليه.

وأفاد بأن عدد مراكز المهن وإشهاد الكفاءات بلغ 36 مركزا الى حد الان موزعة على كامل تراب الجمهورية ومن المنتظر ان يتم التعريف بها لدى الطلبة والاساتذة الجامعيين والجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية من خلال جولة اعلامية وطنية بنحو 15 ولاية خلال شهري فيفري ومارس في محاولة لتشريك الجامعة التونسية في تاطير الطلبة وتوجيهم للاندماج في سوق الشغل والتسويق للكفاءات التونسية لدى المؤسسات الاقتصادية في مختلف المجالات.

وقد تعرف عدد هام من الطلبة وممثلي الجامعات والجمعيات والمؤسسات الاكاديمية والاقتصادية على المهام الموكولة إلى مراكز المهن واشهاد الكفاءات لاسيما على مستوى توجيه حاملي الشهادات العليا لتسويق كفاءاتهم بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وتقنيات التواصل فضلا عن دورها في تعزيز برامج التكوين والتربصات حسب متطلبات سوق الشغل.

كما سنحت التظاهرة المجال امام طالبي الشغل من خريجي الجامعات للاطلاع على بعض عروض الشغل عبر المشاركة في الورشات المهنية واكتساب الخبرات في مجال التواصل مع اصحاب العمل وكيفية انجاز السيرة الذاتية واللقاءات مع المسؤولين للحصول على شغل.

Publié le:2017-02-01 23:07:55

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Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
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Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
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Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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