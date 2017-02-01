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Sport

منظمو دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 يطالبون بالتبرع بالهواتف القديمة لصنع الميداليات

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - طلب منظمو دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو سنة 2020 اليوم الأربعاء من اليابانيين تقديم هواتفهم النقالة القديمة وأجهزة إلكترونية أخرى، لإعادة تدويرها واستخدامها في صنع الميداليات.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المدينة التي تسعى إلى جعل الأولمبياد حدثا صديقا للبيئة، تهدف إلى جمع ثمانية أطنان من الذهب والفضة والبرونز، في حاويات ستوضع في مختلف المدن اليابانية ابتداء من أفريل، معربة عن أملها في أن يفضي ذلك إلى جمع طنين من المعادن، ستخصص لصنع خمسة آلاف ميدالية للألعاب الأولمبية والبارالمبية.
وأشارت إلى أن تجهيزات إلكترونية كالكاميرات والهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر النقال والألعاب الالكترونية، يمكن التبرع بها في أكثر من ألفي متجر للهواتف والإلكترونيات في مناطق يابانية مختلفة.
وسبق للجان منظمة للألعاب الأولمبية إعادة تدوير المعادن لصنع الميداليات، إذ كانت الميداليات الذهبية الموزعة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 خالية من الزئبق ، في حين تم صنع 30 بالمائة من الميداليات الفضية والبرونزية بفضل عمليات إعادة التدوير.
وحسب تقارير إخبارية، لم يحدد المنظمون ما إذا كانت خطوة إعادة تدوير المعادن ستؤدي إلى توفير في الكلفة الإجمالية لصنع الميداليات، إلا أنهم شددوا على سعيهم لخفض التكلفة إلى أقصى حد ممكن، علما أن التحضيرات اليابانية لاستضافة الأولمبياد، شابتها مخاوف من ارتفاع كلفتها.



Publié le:2017-02-01 19:31:40

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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