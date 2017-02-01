Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Kadhem Essaher - Ay-Zaman  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Tribune

بعثة العار وسفاح الشام..يدشنون المؤامرة على المرزوقي والترويكا

Mercredi 01 Février 2017
نصرالدين السويلمي

فشل ذريع منية به بعثة العار التي ذهبت الى سوريا لتدشين حملة تم التمهيد لها منذ اشهر بل منذ اكثر من سنة وتهدف الى تشويه الدكتور المنصف المرزوقي والترويكا على خلفية جحافل الشباب الذين التحقوا بسوريا والذين فرخهم نضام بن علي وسياساته القاحلة المدمرة خاصة تلك المتعلقة بتجفيف منابع التدين ، ورغم الاستقبال البارد والتجاهل لبعثة مشبوهة اختارت الانحياز الى سفاح الشام وفرقته الطائفية التي تتحكم في الشعب السوري ، على حساب تونس وسمعتها ومستقبلها وثورتها ، رغم ذلك اصرت العديد من وسائل الاعلام التونسية على التسويق للزيارة ونقل تداعياتها دون التعرض الى الاهانات التي لاقاها الوفد المشين وتجاهل السفاح وعصابة السفاح له .

صفحات الكترونية خاصة بالقنوات التلفزية واخرى بالاذاعات والصحف ، تعرضت بأقدار متفاوتة الى الزيارة المذلة وعرجت على دوافعها ، ونشرت بعض هذه الوسائل خلاصة ما وصلها من البعثة المشبوهة التي قنعت بلقاء جانبي مع مسؤول في خارجية السفاح بعد ان كانت تمني النفس باستقبال حار من السفاح نفسه وبحفاوة من محيطها القريب ، هذه البعثة وبما توفر لها من وسائل اعلام تسعى الى اسعاف بشار وتأهيله الى مرتبة الآدمية بعد ان توحش واستعمل البراميل المتفجرة والاسلحة الكيمياوية وقام بعمليات قتل جماعي رهيبة في السجون السورية ، تفعل بعثة الشر ذلك على حساب تونس وثورتها وانتقالها الديمقراطي وعلى حساب دماء الشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها اخيار هذا الوطن في سبيل الوصول الى لحظة الحرية التي نعيشها .

بعثة الرق والاستعباد نقلت عبارات نائب وزير الخارجية السوري المسيئة لتونس وقياداتها وثورتها والتي ادان فيها سياسة الدولة ومنهجها في التعامل مع الملف السوري ، حاولت هذه البعثة تعميم سفاهات نائب وزير خارجية السفاح على اكثر ما يمكن من وسائل الاعلام التونسية التي كانت جاهزة للترويج ، منابر اعلامية لم ترعوي ولم يخالطها الحياء ولا لامستها الوطنية إذْ نشرت على واجهاتها ما يمس بالرئيس السابق المنصف المرزوقي !!!


وما زال العقل السليم غير قادر على استيعاب العداوة التي يكنها هؤلاء للمرزوقي ، وكيف يمكن لبشر سوي ان ينحاز الى مجرم حرب وسفاح القرن ضد اول رئيس منتخب في تاريخ العرب ، كيف ينحاز هؤلاء الهمج الى الرئيس العربي الرقم واحد في الاجرام والتقتيل ضد رئيس اول منظمة حقوق انسان عربية ، كيف ينحاز هذا الرعاع الى دكتاتور عسكري ضد دكتور مدني !!! أي حقد دفع بهؤلاء الى بيع المناضلين والثورة وتونس والحرية..مقابل الانتصار ، لكتل الاجرام ! و هل كان المرزوقي سيتجانس مع تاريخه ومبادئه وثقافته اذا ابقى على سفير سوريا في تونس في حين السفاح يحصد الشعب ويحرق المنازل ويهجر الاحياء والقرى ، ثم لماذا ينحاز هؤلاء الى كل باطش عتل زنيم ، الى كل من يتوسع في القتل ، الى كل عسكري يحكم المدنيين ، الى كل طاغية لفحه جنون العظمة .. انها لولم تكن من مزية للمرزوقي غير انحيازه للشعب السوري الاعزل لكفته لكي يثبّت اسمه في لائحة الشرف ، وانها لولم تكن لهؤلاء الهمج من سيئة غير الاشادة بدراكولا الشام "Dracula" والتشفي في ضحاياها والاستمتاع بالجماجم الصبايا وأشلاء الاطفال لكفتهم كي تعافهم المقابر وتتأذى منهم التوابيت حين يخمدهم الرّب الى الابد .

Publié le:2017-02-01 18:50:47

festival-69736ccce4b6429fbb29dc791de35767-2017-02-01 18:50:47
    
    
    
    
    





4 de 4 commentaires pour l'article 137780

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Mercredi 01 Février 2017 à 20h 04m |           
شيء يوقف المخ
كيف لانسان سوي ان يساند سفاح مجرم ويعادي رجل حقوقي مسالم يحب شعبه؟؟؟

Zouze2004  (France)  |Mercredi 01 Février 2017 à 19h 55m |           
وينو سي محسن مزنوق و هذه موش دبلوماسية موازية وإلا هو ما عندوش مشكلة عارفهم كذباب ما يقتلش أما يدره لخواطر

Chebbonatome  (Tunisia)  |Mercredi 01 Février 2017 à 19h 17m |           
غباء و حقد وطمع

Incuore  (Tunisia)  |Mercredi 01 Février 2017 à 19h 06m | Par           
المجموعات المجرمة و الخائنة تريد جلب الخراب لتونس لكن بشار الكلب لا قيمة و لا وجود له



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Burkina Fasso - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12147,9

  • (30/01)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 2,47226 DT        1$ =2,31691 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/01)   120,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137780 9513|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires