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Monde

ترامب يسمي القاضي المحافظ نيل غورستش للمقعد الشاغر في المحكمة الأميركية العليا

Mercredi 01 Février 2017
وكالات - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء قراره بتسمية القاضي نيل غورستش في المقعد التاسع الشاغر في المحكمة الأميركية العليا.
وبهذا الإعلان يرجح ترامب كفة المحافظين في تلك المؤسسة التي تبت بالمسائل الكبرى في المجتمع الأميركي.

وقال ترامب لدى إعلانه التعيين في البيت الأبيض إن "القاضي غورستش يمتلك قدرات قانونية غير عادية، وروحا لامعة، وانضباطا ملحوظا".


من جهته، قال غورستش (49 عاما) "أريد أن أعرب عن امتناني لعائلتي وأصدقائي وإيماني"، معربا عن شعوره "بالتكريم والتواضع".


المحكمة العليا التي تعد حامية الدستور، تحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة. ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس ثم يتم تثبيته بتصويت في مجلس الشيوخ.

ومنذ عام، لا تضم المحكمة الواقعة على تلة الكابيتول في واشنطن سوى ثمانية قضاة. وباربعة قضاة محافظين واربعة تقدميين ما زالت المحكمة تعمل لكنها مهددة بالتعطيل.

وتعيين غورستش سيدفع المحكمة باتجاه اليمين ربما لجيل كامل، ما يلقى ارتياحا لدى المتدينين التقليديين وناشطي الدفاع عن حيازة الاسلحة النارية وانصار العمل بعقوبة الاعدام ومصالح مالية نافذة.

Publié le:2017-02-01 10:31:10

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Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
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RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
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  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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