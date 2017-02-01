ابنة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا ضيفة شرف الدورة الثالثة لمهرجان الفرح الإفريقي بدوز

Mercredi 01 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 10:05:11

- تحل " زيندزي مانديلا" ابنة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا ضيفة شرف على الدورة الثالثة لمهرجان الفرح الإفريقي بدوز التي ستلتئم من 9 إلى 12 أفريل القادم، ذلك ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل جمعت، أمس الثلاثاء، وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين بأعضاء هيئة المهرجان.وتم خلال هذه الجلسة، التي التأمت بمقر وزارة الشؤون الثقافية، طرح مجموعة من المسائل المتعلقة خاصة بدعم المهرجان سواء في الجانب المالي أو اللوجستي، وقد أكد محمد زين العابدين التزام الوزارة بإعطاء دفع للتظاهرات الثقافية في الجهات الداخلية حتى تكون الثقافة أحد عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه المناطق.وشدد الوزير، بهذه المناسبة، على ضرورة مزيد التدقيق في برنامج التظاهرة وتحديد ميزانيته ووضع برنامج الحملة الدعائية والاتصالية، لتتمكن الوزارة من دعمه ومساندته لما يحمله من طابع تنموي فضلا عن فرادة توجهه وانفتاحه على البعد الإفريقي.واختار منظمو التظاهرة أن تعيش دوز من ولاية قبلي من 9 إلى 12 أفريل 2017، على وقع "دورة نيلسون مانديلا" إحياء لفكر ومبادئ وقيم الحرّية والسّلام التّي طالما ناضلت من أجلها الشّعوب الإفريقيّة، وذلك تكريسا لأهداف مهرجان "الفرح الإفريقي" الذي يرمي للمساهمة في دفع التنمية ومد جسور التواصل بين مجتمعات القارة السمراء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثّقافية.