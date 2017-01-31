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Politique

مليوني شخص وقعوا عريضة للمطالبة بإلغاء زيارة ترامب لبريطانيا

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - قرر أعضاء في البرلمان البريطاني مناقشة عريضة احتجاجية وقع عليها أكثر من 1.7 مليون بريطاني تطالب بإلغاء "زيارة رسمية" من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدرج مجلس العموم العريضة للنقاش في 20 فبراير القادم.
ووقع أكثر من 1.7 مليون بريطاني على عريضة موجهة للبرلمان والحكومة، تطالب بحظر دخول ترامب في زيارة رسمية لبريطانيا، ذلك بعد إصداره أمر تنفيذي يمنع دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة.
وتتزايد أعداد الموقعين على العريضة على نحو سريع منذ السبت الماضي.

ورفضت الحكومة البريطانية دعوات إلغاء الزيارة الرسمية المقترحة، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملكة بريطانيا. وقالت الحكومة إن الزيارة لن يتم تأجيلها أو إلغاؤها.
وقال مسؤول سابق في الخارجية البريطانية، إن قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة البلاد، يضع الملكة "في موقف صعب للغاية."

وقال اللورد بيتر ريكتس إن دعوة ترامب لزيارة لندن جاءت بسرعة، وإنه فوجئ بذلك.
وشغل ريكتس منصب الأمين العام لوزارة الخارجية البريطانية بين عامي 2006 و2010. وقال إن توجيه الدعوة لرئيس أمريكي بعد أيام من رئاسته للبيت الأبيض، لزيارة رسمية "أمر غير مسبوق."

البريطانيون يعتقدون أن ترامب لن يكمل العام في الرئاسة
بعد أقل من أسبوعين على تنصيبه، ووسط غضب من سياسته بشأن الهجرة، يراهن مئات البريطانيين على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يستمر سنة في منصبه.

فوفقا لوكالة "رويترز" أن أرقام من شركة "لادبروكس" للمراهنات تشير إلى احتمال بنسبة 4 إلى 1 لاستبدال ترامب كرئيس للولايات المتحدة في 2017.
قال ماثيو شاديك رئيس المراهنات السياسية في "لادبروكس" إن كثيرين يراهنون أيضا على أن ترامب سيواجه مساءلة في الكونغرس أو ربما يستقيل أثناء فترة رئاسته الأولى.

وسيعقد المشرعون البريطانيون مناقشة في 20 فبراير/ شباط بشأن عريضة وقعها أكثر من 1.6 مليون شخص تطالب بإلغاء زيارة الدولة التي من المقرر أن يقوم بها ترمب إلى بريطانيا لتفادي إحراج الملكة إليزابيث.

Publié le:2017-01-31 22:44:18

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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