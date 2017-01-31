بشار الأسد يرضخ لتحدي فيصل القاسم ويظهر.. ولكن

وكان الإعلامي السوري ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة فيصل القاسم تحدى الأسد أن يظهر على شاشة التلفزيون السوري بعد أن قال إنه يمتلك معلومات متناقضة تؤكد أن الأسد تعرض لوعكة صحية قاسية لكنها لم تفقده الوعي.
لكن على الرغم من ظهور الأسد إلا أن إعلام النظام اكتفى بنشر مجموعة من الصور الثابتة مع عدد من الأشخاص الجالسين معه داخل غرفة في القصر الجمهوري وهو يتحدث معهم وليس ظهورا مصورا بالفيديو.
وقال القاسم في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتحدى بشار الأسد أن يظهر على التلفزيون السوري وينفي الإشاعات".
وأضاف: "ما عندي مشكلة يبعصني بس إذا فعلا قادر يظهر على التلفزيون فليظهر، ومو مشكلة يبعصنا".
وشكك مراقبون في صدقية الصور التي بثها النظام السوري وقالوا إنه من الصعب التأكد من تاريخ التقاط هذه الصور وفيما إذا كانت التقطت قبل الحديث عن حالته الصحية أم بعدها، لافتين النظر لسوابق مشابهة مكررة باستخدام صور قديمة قالوا إن الصور المنشورة قد تكون شبيهة بحالها .
Publié le:2017-01-31 21:52:06
Par:langdevip (France )
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