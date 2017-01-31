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Monde

بشار الأسد يرضخ لتحدي فيصل القاسم ويظهر.. ولكن

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - رضخ النظام السوري للأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لرئيسه بشار الأسد ، وقامت وكالة الأنباء الرسمية وموقع رئاسة الجمهورية السورية بنشر صور له خلال اجتماعه بعدد ممن قالت إنهم "صناعيون" من دمشق وريفها.

وكان الإعلامي السوري ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة فيصل القاسم تحدى الأسد أن يظهر على شاشة التلفزيون السوري بعد أن قال إنه يمتلك معلومات متناقضة تؤكد أن الأسد تعرض لوعكة صحية قاسية لكنها لم تفقده الوعي.

لكن على الرغم من ظهور الأسد إلا أن إعلام النظام اكتفى بنشر مجموعة من الصور الثابتة مع عدد من الأشخاص الجالسين معه داخل غرفة في القصر الجمهوري وهو يتحدث معهم وليس ظهورا مصورا بالفيديو.

وقال القاسم في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتحدى بشار الأسد أن يظهر على التلفزيون السوري وينفي الإشاعات".


وأضاف: "ما عندي مشكلة يبعصني بس إذا فعلا قادر يظهر على التلفزيون فليظهر، ومو مشكلة يبعصنا".

وشكك مراقبون في صدقية الصور التي بثها النظام السوري وقالوا إنه من الصعب التأكد من تاريخ التقاط هذه الصور وفيما إذا كانت التقطت قبل الحديث عن حالته الصحية أم بعدها، لافتين النظر لسوابق مشابهة مكررة باستخدام صور قديمة قالوا إن الصور المنشورة قد تكون شبيهة بحالها .

Publié le:2017-01-31 21:52:06

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2 de 2 commentaires pour l'article 137736

Langdevip  (France)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 23h 07m |           
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الراجل صحيح كيف لبغل و بالقاسم ويكل فالناس بقرعة , لا من عاد ىتفرج في قناة الفتنة

التابعة للدولة العبرية

قناة صباح ليل ما تشتم كان في سوريا و ناسية ما يجري في اليمن و فلسطين

تفوه

Ahmed01  (France)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 23h 04m |           
يسكن الهمّ سادن القناة الإخوانية ...كما يسكن هذا الموقع والكثير من مرتاديه ! وبعض الأماني ـ إن طالت ـ حسرات تأكل النفوس كما يأكل السيف غمده ! أذكر في حال صاحبنا قول شاعر ألمعرّة الذي تدنّس رفاته العظيم في ناحية إدلب اليوم أقدام الحفاة رِعاء الشاء ، معاقري بول البعير
علّلاني فإنّ بيض الأماني .....فنِيتْ والظلام ليس بفانِ



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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