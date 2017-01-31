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Sport

نادي سوشو الفرنسي يتعاقد مع المهاجم التونسي يوهان توزغار

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - تعاقد نادي سوشو المنتمي الى بطولة الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم مع المهاجم التونسي لفريق اوكسير (الدرجة الثانية الفرنسية) يوهان توزغار لمدة موسم ونصف.

واضاف الموقع الرسمي لنادي سوشو ان توزغار (30 عاما) سيحمل القميص رقم 14.
ويعتبر سوشو خامس فريق في المسيرة الاحترافية لتوزغار بعد اندية اميان ولنس واوكسير (فرنسا) والنادي الافريقي (تونس).
وسبق لسوشو ان تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الحالي مع لاعب الوسط التونسي محمد وائل العربي.
وكان عدة لاعبين تونسيين خاضوا سابقا تجربة الاحتراف في نادي سوشو على غرار عادل الشاذلي وسيلفا دوس سانتوس وياسين الميكاري.
ويحتل سوشو المركز السابع في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية ب33 نقطة بعد مرور 22 جولة.



Publié le:2017-01-31 19:22:06

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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