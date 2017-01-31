نادي سوشو الفرنسي يتعاقد مع المهاجم التونسي يوهان توزغار

Mardi 31 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 19:22:06

- تعاقد نادي سوشو المنتمي الى بطولة الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم مع المهاجم التونسي لفريق اوكسير (الدرجة الثانية الفرنسية) يوهان توزغار لمدة موسم ونصف.واضاف الموقع الرسمي لنادي سوشو ان توزغار (30 عاما) سيحمل القميص رقم 14.ويعتبر سوشو خامس فريق في المسيرة الاحترافية لتوزغار بعد اندية اميان ولنس واوكسير (فرنسا) والنادي الافريقي (تونس).وسبق لسوشو ان تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الحالي مع لاعب الوسط التونسي محمد وائل العربي.وكان عدة لاعبين تونسيين خاضوا سابقا تجربة الاحتراف في نادي سوشو على غرار عادل الشاذلي وسيلفا دوس سانتوس وياسين الميكاري.ويحتل سوشو المركز السابع في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية ب33 نقطة بعد مرور 22 جولة.