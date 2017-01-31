شريط ''نحبك هادي'' يحصد جائزة أفضل فيلم فرنكفوني في الدورة 22 لمهرجان الأنوار للصحافة الدولية الفرنسية

Mardi 31 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 19:11:22

- حصد الفيلم الروائي الطويل "نحبك هادي" للمخرج التونسي، محمد بن عطية، جائزة أفضل فيلم فرنكفوني خلال الدورة 22 لمهرجان الأنوار للصحافة الدولية الفرنسية بعنوان سنة 2017.وذكر مخرج الشريط خلال حفل التتويج الذي نظمته أكاديمية الأنوار بباريس، مساء أمس الإثنين 30 جانفي أن الفيلم الروائي "نحبك هادي"، من إنتاج مشترك تونسي فرنسي بلجيكي، كان قد حصد عددا من الجوائز سنة 2016 من بينها جائزة أفضل فيلم في الدورة 66 لمهرجان برلين وجائزة أفضل عمل ضمن المسابقة الدولية للدورة 22 لمهرجان الفيلم الدولي بأثينا (اليونان).جدير بالذكر أن جائزة أفضل فيلم فرنكوفوني التي أسندت لشريط "نحبك هادي" تم إدراجها للمرة الأولى خلال الدورة 22 لمهرجان الأنوار، علما أن أكاديمية الأنوار، المنظمة لهذه المسابقة، تضم حوالي 100 مراسل في 20 بلدا وتمنح سنويا جوائز لأفضل الأعمال السينمائية.