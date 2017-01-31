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Sport

فوزي الرويسي يخوض تجربة تدريبية جديدة في البطولة الايفوارية

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - تعاقد المدرب الشاب فوزي الرويسي يوم امس الاثنين مع فريق "سان بيدرو" الذي ينشط في بطولة الدرجة الاولى الايفوارية لكرة القدم ويحتل حاليا المركز الاخير في الترتيب العام للبطولة برصيد 5 نقاط.

وتعد هذه التجربة الاولى للاعب الدولي السابق للنادي الافريقي في ميدان التدريب خارج حدود الوطن.
وقد انسحب فوزي الرويسي (45 سنة) مؤخرا من تدريب قرمبالية الرياضية.
وكان اشرف قبل ذلك على المقاليد الفنية لاتحاد بن قردان وجمعية اريانة وسبورتينغ بن عروس كما شغل خطة مدرب مساعد صلب فريقه الام النادي الافريقي.
وقبل دخول غمار التدريب لعب الرويسي بين 1992 و2002 في النادي الافريقي وكون الفرنسي وغروترفيرث الالماني كما كانت له تجربة في البطولتين السعودية والاماراتية.




Publié le:2017-01-31 13:05:36

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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