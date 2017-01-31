فوزي الرويسي يخوض تجربة تدريبية جديدة في البطولة الايفوارية

Mardi 31 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 13:05:36

- تعاقد المدرب الشاب فوزي الرويسي يوم امس الاثنين مع فريق "سان بيدرو" الذي ينشط في بطولة الدرجة الاولى الايفوارية لكرة القدم ويحتل حاليا المركز الاخير في الترتيب العام للبطولة برصيد 5 نقاط.وتعد هذه التجربة الاولى للاعب الدولي السابق للنادي الافريقي في ميدان التدريب خارج حدود الوطن.وقد انسحب فوزي الرويسي (45 سنة) مؤخرا من تدريب قرمبالية الرياضية.وكان اشرف قبل ذلك على المقاليد الفنية لاتحاد بن قردان وجمعية اريانة وسبورتينغ بن عروس كما شغل خطة مدرب مساعد صلب فريقه الام النادي الافريقي.وقبل دخول غمار التدريب لعب الرويسي بين 1992 و2002 في النادي الافريقي وكون الفرنسي وغروترفيرث الالماني كما كانت له تجربة في البطولتين السعودية والاماراتية.