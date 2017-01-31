صادق السالمي يمثل التحكيم التونسي في ''كان'' اقل من 20 سنة

Mardi 31 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-31 15:23:11

- سيكون صادق السالمي ممثلا للتحكيم التونسي ( من بين 13 حكما) في نهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم (دون 20 سنة) التي ستحتضنها زامبيا من 26 فيفري الى 12 مارس 2017 بمشاركة 8 منتخبات وذلك حسب ما اعلنه الاتحاد الافريقي لكرة القدم بخصوص قائمة حكام هذه التظاهرة القارية.