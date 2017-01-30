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Tribune

''نحبّ نولّي معتمد''

Lundi 30 Janvier 2017
أبو مـــــازن

هذا عاطل عن العمل أو بالأحرى معطّل عن العمل له من الشهادات العلمية ما يفي للفّ عشرين او ثلاثين فرتونة حمص منفخ. أي نعم فالشهائد مصنوعة من الورق المقوى ولا يمكن للماء ان يعبث بها فيضيع الحمص في الزقاق. نفس العاطل أو المعطل ان صحّ التعبير محتاج الى أقصى حد لوظيفة تدرّ عليه بما يسدّ رمق عائلته و أبويه الذين ضحّا بالغالي والنفيس من أجل أن يتم دراسته و يلتحق بالوظيفة العمومية في غياب المشاريع والاستثمار. هذا العاطل أيضا له من الهوايات الرياضية و الفكرية و الفنية ما يحبر أوراقا في سيرته الذاتية. لقد نشأ ولوعا بالثقافة و الأدب والشعر و الألعاب الفكرية وهو متيم أيضا بالاعلامية وتطبيقاتها. نفس العاطل المعطّل مستعد لخدمة الوطن صباحا مساء ويوم الأحد فالأمر بالنسبة له قوت له و قوة لوطنه الذي تشتد أزماته كلما اقتسمت الأحزاب المنابات في الدهاليز بعيدا عن الأضواء ودون ضبط صريح لقواعد التعيين كما تنص عليه القوانين والعرف الجاري.

المسكين المعطل صاحب الشهائد و المسكين الكفء الذي قدر على مسايرة المواطنين فارتاحوا له وانطلق في ضخ تنمية بالجهة، يصرفان كلاهما عن سباق المعتمد و يحالان الى فرصة أخرى لا سيما وأن الأماكن محدودة وطلبات الأحزاب والأصحاب كثيرة. عيب الاول كثرة شهائده فهي مثقلة لكاهله و منورة لفكره ولعل المطلوب هو مجرد الولاء والسمع والطاعة أما الثاني فيعاب عليه اطنابه في خدمة المواطن وتعلقه به حتى جرت الدموع ساعة الفراق في مشهد سريالي يزعج أصحاب القرار و مالك مفتاح الدار.
الحكم المحلي هو ثمرة الدستور وهو القادر على حلّ أزماتنا الاقتصادية والثقافية والعلمية والأخلاقية و دفع عجلة التنمية و السعي نحو إنتاج الاستثمار المحلي الذي حتما سيشغل العاطلين و يكلّف السياسيين المحليين تسيير شؤونهم و البحث عن حلول لمشاكل الماء والري و تشييد المعهد والجامعة والمستشفى الجهوي.


نكاد لا نفارق سياسات ما قبل الثورة في التعيين حين يهاتفنا فلان ليزكي فلتان و يحلف بأغلظ الأيْمان أنه نصوح يرغب في تقديم العون للعيان ففي قائمته المنشود في هذا الزمان " المرشح الفذ لخطة المعتمد الولهان" . هو من صفنا و هو عين لنا فلا نخشى بلوغ المعلومة في الابان. حتى ان قلّت شهائده فساعده معوض مخلص لما فات من الكفاءة و لسانه رطب بالولاء ويداه تكاد تنطلق بالتصفيق قبل ظهور الموكب. امّا ما التصق بالمرشح من أدران أخلاقية و تتبعات عدلية فمآلها النسيان بعد تقاسمها على الفايس بوك لأيام واسابيع.


Publié le:2017-01-30 23:14:19

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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