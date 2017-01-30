تعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل زوارق حوثية

Lundi 30 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-30 22:36:01

- أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية.وأوضحت قيادة التحالف في بيانها، الأحد، أن السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة مما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة حيث تم التحكم بالحريق ومن قبل الطاقم.وأضاف البيان: "وقد نتج عن ذلك استشهاد 2 من أفراد طاقم السفينة، وإصابة 3 آخرين"، وفقا لما ذكرت وكالة "واس".وأضافت القيادة أن السفينة السعودية واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها.ونوه البيان إلى أن "قيادة التحالف تؤكد أن استمرار المليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين".