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Médias

انتحار الممثل الأمريكي فريدريك جاي عبر البث المباشر على الفيسبوك!

Lundi 30 Janvier 2017
وكالات - أنهى النجم الأمريكي فريدريك جاي حياته بطريقة صادمة، حيث قام جاي بالانتحار وبث عملية انتحاره عبر البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

هذا وقد أعلن جاي، البالغ 33 عاماً ، لكل متابعيه عبر خدمة البث المباشر على الفيسبوك أنه قرر الانتحار ثم قام بإطلاق الرصاص في رأسه ليفارق الحياة على الفور.

كما قامت إدارة موقع الفيسبوك لاحقا بحذف مقطع الفيديو لما يحتويه من مشاهد عنف تخالف سياسة الموقع، عدا عن الصدمة الكبيرة التي أصابت متابعيه بسبب الفيديو.

يذكر أنه تم القبض مؤخراً على جاي بتهمة "الاعتداء الجنسي" وخرج من القضية بكفالة 100 ألف دولار ليصدم متابعيه والعالم بعد ذلك بانتحاره بهذه الطريقة الصادمة.



Publié le:2017-01-30 21:58:02

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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