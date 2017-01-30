النادي الافريقي - اسامة الحدادي في ديجون الفرنسي

Lundi 30 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 21:19:40

- اعلن نادي ديجون (الدرجة الاولى الفرنسية لكرة القدم) على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت اليوم الاثنين عن توصله الى اتفاق مع النادي الافريقي بخصوص انتداب الظهير الايسر اسامة الحدادي.واضاف المصدر ذاته ان الحدادي (25 عاما) سيوقع على عقد لمدة عامين ونصف مع نادي ديجون صاحب المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.والتحق الحدادي باكابر النادي الافريقي سنة 2010 وتوج مع فريق باب الجديد بكاس شمال افريقيا للاندية البطلة 2010 وبطولة تونس 2015.وياتي خروج الحدادي من النادي الافريقي في وقت يبدو فيه زميله في الفريق بسام الصرارفي على وشك الالتحاق بنيس الفرنسي فيما تداولت تقارير صحفية خبر مغادرة لاعب اخر في صفوف فريق باب الجديد وهو عبد القادر الوسلاتي في اتجاه الفتح السعودي على سبيل الاعارة.