دربي العاصمة بين الافريقي والترجي يوم 8 فيفري والكلاسيكو بين النجم والصفاقسي يوم 9 فيفري

Lundi 30 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 19:37:35

- بعد نزول الستار على مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم بالغابون اثر الخروج من الدور ربع النهائي امام منتخب بوركينا فاسو، تستانف بطولة الرابطة المحترفة الاولى نشاطها يوم الاربعاء 8 فيفري المقبل باجراء الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الاولى التي يتصدر برنامجها دربي العاصمة بين الغريمين التقليديين النادي الافريقي والترجي الرياضي على ملعب رادس بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر لحساب المجموعة الثانية.ورغم طابعها الشكلي باعتبار ان الفريقين ضمنا ترشحهما لمجموعة التتويج فان المباراة لن تخرج عن نزعتها التنافسية المالوفة بين الجارين في ظل الرهان القائم بينهما على صدارة المجموعة اذ يحتل الترجي الرياضي المركز الاول ب26 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر النادي الافريقي.اما كلاسيكو المجموعة الاولى بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي فسيقام يوم الخميس 9 فيفري المقبل بالملعب الاولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.وتكتسي المقابلة اهمية كبيرة بالنسبة لفريق جوهرة الساحل الذي لم يتاكد بعد من الترشح لمرحلة التتويج اذ يحتل حامل اللقب المركز الثاني بمجموع 23 نقطة على بعد نقطة من اتحاد بن قردان صاحب المركز الثالث (22 نقطة) والنادي البنزرتي صاحب المركز الرابع (21 نقطة) علما وان النادي الصفاقسي متصدر المجموعة ب27 نقطة ضمن ترشحه للبلاي اوف.شبيبة القيروان - ترجي جرجيساتحاد تطاوين - اولمبيك سيدي بوزيدالنادي الافريقي - الترجي الرياضي التونسيالاولمبي الباجي - نادي حمام الانفمستقبل قابس - مستقبل المرسىنجم المتلوي - الملعب القابسيالنجم الساحلي / النادي الصفاقسيالنادي البنزرتي / اتحاد بن قردانوستدور جميع المباريات على الساعة الثانية بعد الظهر باستثناء مباراتي النادي الافريقي مع الترجي و النجم الساحلي مع النادي الصفاقسي ستجريان على الساعة الثالثة بعد الظهر.