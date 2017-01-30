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Sport

دربي العاصمة بين الافريقي والترجي يوم 8 فيفري والكلاسيكو بين النجم والصفاقسي يوم 9 فيفري

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - بعد نزول الستار على مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم بالغابون اثر الخروج من الدور ربع النهائي امام منتخب بوركينا فاسو، تستانف بطولة الرابطة المحترفة الاولى نشاطها يوم الاربعاء 8 فيفري المقبل باجراء الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الاولى التي يتصدر برنامجها دربي العاصمة بين الغريمين التقليديين النادي الافريقي والترجي الرياضي على ملعب رادس بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر لحساب المجموعة الثانية.

ورغم طابعها الشكلي باعتبار ان الفريقين ضمنا ترشحهما لمجموعة التتويج فان المباراة لن تخرج عن نزعتها التنافسية المالوفة بين الجارين في ظل الرهان القائم بينهما على صدارة المجموعة اذ يحتل الترجي الرياضي المركز الاول ب26 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر النادي الافريقي.
اما كلاسيكو المجموعة الاولى بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي فسيقام يوم الخميس 9 فيفري المقبل بالملعب الاولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
وتكتسي المقابلة اهمية كبيرة بالنسبة لفريق جوهرة الساحل الذي لم يتاكد بعد من الترشح لمرحلة التتويج اذ يحتل حامل اللقب المركز الثاني بمجموع 23 نقطة على بعد نقطة من اتحاد بن قردان صاحب المركز الثالث (22 نقطة) والنادي البنزرتي صاحب المركز الرابع (21 نقطة) علما وان النادي الصفاقسي متصدر المجموعة ب27 نقطة ضمن ترشحه للبلاي اوف.



وفي ما يلي برنامج الجولة الثالثة عشرة:
يوم 8 فيفري

المجموعة الاولى
شبيبة القيروان - ترجي جرجيس
اتحاد تطاوين - اولمبيك سيدي بوزيد

المجموعة الثانية
النادي الافريقي - الترجي الرياضي التونسي
الاولمبي الباجي - نادي حمام الانف
مستقبل قابس - مستقبل المرسى
نجم المتلوي - الملعب القابسي

يوم 9 فيفري
المجموعة الاولى
النجم الساحلي / النادي الصفاقسي
النادي البنزرتي / اتحاد بن قردان

وستدور جميع المباريات على الساعة الثانية بعد الظهر باستثناء مباراتي النادي الافريقي مع الترجي و النجم الساحلي مع النادي الصفاقسي ستجريان على الساعة الثالثة بعد الظهر.

Publié le:2017-01-30 19:37:35

festival-6ebd1461a6f1a12aaa1c560e96ea29b6-2017-01-30 19:37:35
    
    
    
    
    





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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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