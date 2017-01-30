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Tribune

ترامب ، انزلاق الفوضى ، ترامب بداية الخراب

Lundi 30 Janvier 2017
بقلم / منجي بــاكير

أحمق جدّا من يعتبر أن الرّئيس الجديد لأمريكا أحمق أو به علّة ، و – بوهالي – أكثر من يعتقد فيه خيرا لأمّة الإسلام على تفرّع و تنوّع مواقفها معارضة كانت أم موالاة ،،، هذا الرّجل أمسك بدواليب الحكم في أمريكا تقريبا في التوقيت الصّحيح ( زمنيّا ) و هو سيتعامل مع جيش من الخبرات و المعاونين المنتصرين لتوجّهه و المؤمنين بما يسعى لتحقيقه إعتقادا و إيمانا .

أمريكا أدركت و أحسّت بمرارة انهزاماتها المتكرّرة في مواضع أردات فيها نصرا مبينا ، انهزامات توالت مع كوكبة آخر الرؤساء السّابقين و هي تعاني انحدارا اقتصاديّا حادّا جرّاء تهوّر سياستها الخارجيّة و قرصنتها من طرف الشركات العابرة للقارّات التي لا تؤمن إلا بمصالحها المادّية الخاصّة بها حتّى و إن خلّفت مآسي للشعوب و خربت بلدانا .

أمريكا تبكي مجدا حضاريا ضيّعه السّاسة السّابقون و لهذا فهي تبحث عن هذا المجد ،،، وجاء ترامب المتعصب جدا لقومية و لو كانت مركبة و لهذا تلقفته أمريكا ( قصدا ) و اختارته ليقود المرحلة المقبلة ،،،

جاء ترامب – يريد – إعادة مجد أمريكا و غطرسة أمريكا و سطوة أمريكا كما يراها هو بمنظور سلطوي تسلّطي و بمرجعيّة رأسمالية وسخة ، جاء ترامب ليفعل هذا الفعل السياسي – بالقوّة – حتّى يرى أمريكا التي يحلم بها قويّة .
في عهد ترامب ستغيب القوّة النّاعمة و العمل الديبلوماسي و يتغيّر النهج الإستخباراتي ليحتكر في شخصه أو في تمثيليّة موالية لفكره كلّ أسباب القوّة و جميع السّلطات المنفّذة لها أحبّ من أحبّ و كره من كره ، سيفعل ذلك حتّى في ظلّ و بالرّغم عن المؤسسات الديمقراطيّة و المجاميع الحقوقيّة التي ربّما ستشتغل لكن نتائجها ستضيع بين أروقة البيروقراطيّة .

طبعا لن ينجح ترامب في ما يخطط له بالقوة ، لن ينجح في إعادة بناء أمريكا القوية بطريقته الخاصّة جدّا ، و لهذا فان سياسته القادمة ستتسم بالعشوائية و التخبّط وخصوصا العدوانيّة الإرتجاليّة ، سيعمّق الفوضى و سيكثر أعداءه خصوصا من الشعوب و كذلك الأعراق و الاقليات ،،، ترامب هو بداية الخراب لأمريكا و العالم ، العالم سينتفض في أكثر بقاعه و ستتعاظم وتيرة الإرهاب و تتنامى دوافعه و تتسع رقعته ، ستنفرط آخر حبّات عقد السّلام في المعمورة ، و سيطول حصول الإستقرار على الأقل في المنظور القريب ....


Publié le:2017-01-30 14:01:43

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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