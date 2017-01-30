البرلمان العراقى يصوت على حظر دخول الأمريكيين للعراق

وجاءت هذا القرار ردا على قرار الرئيس الأمريكي الجديد تعليق استقبال اللاجئين السوريين وفرضه حظر السفر المؤقت على مواطني 6 دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين، ومنها العراق.
وتجدر الإشارة إلى أن آلاف المستشارين الأمريكيين، بينهم عسكريون ومدينون، يعملون في العراق لصالح الحكومة المركزية، وكذلك في كردستان العراق. وفي حال قررت بغداد، الرد على إجراءات ترامب بالمثل، قد يهدد ذلك مستقبل هذا التعاون.
Publié le:2017-01-30 13:57:01
Par:sarih (Tunisia )
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