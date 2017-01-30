البرلمان العراقى يصوت على حظر دخول الأمريكيين للعراق

Lundi 30 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-30 13:57:01

- صوت البرلمان العراقي على قرار يطالب حكومة البلاد بـ"التعامل بالمثل" مع واشنطن، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بمنع دخول العراقيين إلى الولايات المتحدة.وجاءت هذا القرار ردا على قرار الرئيس الأمريكي الجديد تعليق استقبال اللاجئين السوريين وفرضه حظر السفر المؤقت على مواطني 6 دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين، ومنها العراق.وتجدر الإشارة إلى أن آلاف المستشارين الأمريكيين، بينهم عسكريون ومدينون، يعملون في العراق لصالح الحكومة المركزية، وكذلك في كردستان العراق. وفي حال قررت بغداد، الرد على إجراءات ترامب بالمثل، قد يهدد ذلك مستقبل هذا التعاون.