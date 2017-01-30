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Monde

الملك سلمان وترامب يتفقان على دعم إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن

Lundi 30 Janvier 2017
وكالات - قال البيت الأبيض إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتفق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أصدره، الأحد، أن الزعيمين ناقشا العلاقات المشتركة بين البلدين، في اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الملك سلمان.

وقال مصدر سعودي رفيع المستوى إن اتصالا هاتفيا جرى الأحد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية.

وأضاف أن الاتصال استمر أكثر من ساعة وتناول كثيرا من التفاصيل المهمة المتعلقة بمستقبل العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة.


وقال المصدر إنه لا يعلم ما إذا كان قد تم التطرق لموضوع الحظر المؤقت الذي أعلنه ترامب على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة .

وقال المصدر السعودي إنه تم الاتفاق خلال الاتصال” على الكثير من الأمور الهامة ومن ذلك تعزيز مشاركة البلدين بشكل واسع في محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما وأن السعودية لديها مبادرة مع عدد من دول المنطقة بخصوص ذلك، وأنها تتطلع لزيادة الدعم الأمريكي في ذلك.”

وأكد المصدر تطابق وجهات نظر الزعيمين بشأن السياسات الإيرانية في المنطقة وإشادتهما بالتعاون الأمني والعسكري القائم بين البلدين وأهمية تعزيز ذلك في الفترة القادمة.

وقال المصدر إنه جرى خلال الاتصال بحث إنشاء مركز خاص ومتقدم في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين

وأوضح المصدر أنه جرى خلال المكالمة بحث رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين مما ينعكس على خلق وظائف في البلدين وتعزيز صادراتهما وقال إنه “سوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاون الاقتصادي في الوقت المناسب.”

Publié le:2017-01-30 09:41:31

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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