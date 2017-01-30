الملك سلمان وترامب يتفقان على دعم إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن

Lundi 30 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-30 09:41:31

- قال البيت الأبيض إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتفق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن.وأضاف البيت الأبيض في بيان، أصدره، الأحد، أن الزعيمين ناقشا العلاقات المشتركة بين البلدين، في اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الملك سلمان.وقال مصدر سعودي رفيع المستوى إن اتصالا هاتفيا جرى الأحد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية.وأضاف أن الاتصال استمر أكثر من ساعة وتناول كثيرا من التفاصيل المهمة المتعلقة بمستقبل العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة.وقال المصدر إنه لا يعلم ما إذا كان قد تم التطرق لموضوع الحظر المؤقت الذي أعلنه ترامب على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة .وقال المصدر السعودي إنه تم الاتفاق خلال الاتصال” على الكثير من الأمور الهامة ومن ذلك تعزيز مشاركة البلدين بشكل واسع في محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما وأن السعودية لديها مبادرة مع عدد من دول المنطقة بخصوص ذلك، وأنها تتطلع لزيادة الدعم الأمريكي في ذلك.”وأكد المصدر تطابق وجهات نظر الزعيمين بشأن السياسات الإيرانية في المنطقة وإشادتهما بالتعاون الأمني والعسكري القائم بين البلدين وأهمية تعزيز ذلك في الفترة القادمة.وقال المصدر إنه جرى خلال الاتصال بحث إنشاء مركز خاص ومتقدم في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدينوأوضح المصدر أنه جرى خلال المكالمة بحث رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين مما ينعكس على خلق وظائف في البلدين وتعزيز صادراتهما وقال إنه “سوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاون الاقتصادي في الوقت المناسب.”