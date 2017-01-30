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Journaux Tribune منشور الشاهد الفضيحة! Lundi 30 Janvier 2017 بقلم: شكري بن عيسى (*)



على غرار



كان منتظرا من شخصية أُسقطت على الحكومة بطريقة المحسوبية، تفتقد للشرعية السياسية والتاريخية والنضالية والثورية، ولا تتوفر فيها الجدارة لشغل المنصب الاثقل في السلطة التنفيذية، وتفتقد للمنجزات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، أن تدخل على خط التضييق الاعلامي والاتصالي، وتمنع النفاذ للمعطيات الادارية، في اطار استراتيجيا اتصالية تعتّم على الاخفاقات وتعتمد التوظيف والتضليل الاعلامي في اطار البروباغندا والدعاية السياسية.



ولم تمض اليوم سوى خمسة اشهر فقط،





الشاهد بالفعل اخفاقاته وغياب برنامج يحقق النجاح والافق العسير للبلاد في المرحلة القادمة، وانخراطه وتبعيته لشق حافظ في معركته داخل النداء، جعله لا يقوى على الصبر ويندفع بقوة



الزام بـ "الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية"، بدون الحصول على "الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر"، وتحجير على العون العمومي الادلاء باي معلومة " تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة"، واستعادة للمعجم المتجذر في المنع والحجب والتحجير والتحريم، في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 32 صراحة على "الحق في النفاذ للمعلومة" وفي فصله 15 بشكل حاسم بشفافية الادارة.



والأمر صار واضحا اذ لا يوجد اليوم اي مبرر قانوني او تنظيمي (ترتيبي) لهذه التحجيرات، مادامت الادارة ملزمة دستورا على خدمة "الصالح العام"، ومادامت ملزمة دستورا ايضا ان تكون "شفافة" كل معطياتها من حق المواطن لمعرفة سيرها، وللوقوف على حقوقه وواجباته، ولممارسة الرقابة المواطنية على المؤسسات العمومية والممارسة الحكومية والتشريعية والقضائية، ولممارسة حقه في المحاسبة المواطنية والتثبت من تطبيق القانون ومبادىء المساواة والحياد والنزاهة والنجاعة وخدمة المواطن.



رئاسة الحكومة بعد البيانات شديدة اللهجة، من الهيئات المتدخلة في القطاع الاعلامي ومن الاعلاميين والسياسيين، قامت بتراجع تكتيكي عبر تصريح "توضيحي" ألحّ أن المنشور لا يستهدف حرية التعبير وانما هو "ترتيبي" و"تنظيمي"، لكن الواقع أكد العكس اذ أوامر التحجير كانت نافذة، وعديد طلبات الاعلاميين جابهها الصد، وآخرها الندوة التي تمت في صفاقس وحضرها مستشار الشاهد الاقتصادي فيصل دربال، الذي امتنع مع ممثل وزاة المالية بتقديم اجوبة على اسئلة الاعلاميين بحجة عدم الحصول على الموافقة على "التصريح"، في تطبيق حرفي للمنشور المشين.



والمنشور الحقيقة افتضحت خلفياته من البداية بعد "صبّة" المعتمدين، التي برزت فيها بامتياز الاوامر "العلية" لحافظ في خصوص لتعيينات بمقاييس الزابونية والمحسوبية، خاصة وانه تم التكتّم على مستوى الكثير منهم المضاهي للأمية السياسية والادارية، الذي مثل اهانة عميقة لدولة دساتيرها ومؤسساتها الادارية ودواوينها الحديثة عريقة تعود الى حقبة القرن التاسع عشر، وتقاليدها في الحوكمة والادارة ضاربة في القدم وتعود لالاف السنين!!



(*) قانوني وناشط حقوقي





Publié le:2017-01-30 09:37:18

على غرار حالة تعيين معتمد جربة ميدون المهزلة ، التي عرّت حقيقة هيبة الدولة المزعومة، كما كشفت الانتهاك الفاحش للدستور في خصوص مبادىء الجدارة والمساواة وحياد الادارة والحوكمة الرشيدة وفصل الادارة عن الاحزاب، كان منتظرا ان تبرز قرارات تضييقية على حرية التعبير والنفاذ للمعطيات الادارية لطمس الفضائح الصارخة في التسيير لرأس السلطة التنفيذية، الشخصية التي جاءت للقصبة بطريقة هي ذاتها مثيرة للشبهات العميقة حول كفاءتها.كان منتظرا من شخصية أُسقطت على الحكومة بطريقة المحسوبية، تفتقد للشرعية السياسية والتاريخية والنضالية والثورية، ولا تتوفر فيها الجدارة لشغل المنصب الاثقل في السلطة التنفيذية، وتفتقد للمنجزات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، أن تدخل على خط التضييق الاعلامي والاتصالي، وتمنع النفاذ للمعطيات الادارية، في اطار استراتيجيا اتصالية تعتّم على الاخفاقات وتعتمد التوظيف والتضليل الاعلامي في اطار البروباغندا والدعاية السياسية.ولم تمض اليوم سوى خمسة اشهر فقط، ليصدر ساكن القصبة منشوره الاسود ، ويفصح عن حقيقة توجهات حكومته، ويصادر حرية التعبير بشكل اعتسافي استبدادي، ويتطاول على أبرز منجزات الثورة، التي كرسها الدستور بشكل صريح ثابت، وكرستها القوانين الاساسية: المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والقانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016، المتعلقين بالنفاذ للمعطيات الادارية، والمرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011، المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة وبالاتصال السمعي البصري، في الوقت الذي فشلت فيه عدة مشاريع قوانين سابقة وضع تضييقات على حرية التعبير وحق النفاذ للمعلومة.الشاهد بالفعل اخفاقاته وغياب برنامج يحقق النجاح والافق العسير للبلاد في المرحلة القادمة، وانخراطه وتبعيته لشق حافظ في معركته داخل النداء، جعله لا يقوى على الصبر ويندفع بقوة لنشر منشوره المُخزي ، وهو منشور غير شرعي مخالف للقانون فضلا عن الدستور، والتوجه كان زجريا بامتياز حاضرا للنفاذ للمعلومة بشكل مباشر، ومسترجعا لسياسات وممارسات كانت من ابرز اسباب قيام الثورة، ومستدعيا للمارسات اعاقت التونسي من حقه للوصول للحقيقة والنفاذ للمعلومة.الزام بـ "الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية"، بدون الحصول على "الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر"، وتحجير على العون العمومي الادلاء باي معلومة " تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة"، واستعادة للمعجم المتجذر في المنع والحجب والتحجير والتحريم، في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 32 صراحة على "الحق في النفاذ للمعلومة" وفي فصله 15 بشكل حاسم بشفافية الادارة.والأمر صار واضحا اذ لا يوجد اليوم اي مبرر قانوني او تنظيمي (ترتيبي) لهذه التحجيرات، مادامت الادارة ملزمة دستورا على خدمة "الصالح العام"، ومادامت ملزمة دستورا ايضا ان تكون "شفافة" كل معطياتها من حق المواطن لمعرفة سيرها، وللوقوف على حقوقه وواجباته، ولممارسة الرقابة المواطنية على المؤسسات العمومية والممارسة الحكومية والتشريعية والقضائية، ولممارسة حقه في المحاسبة المواطنية والتثبت من تطبيق القانون ومبادىء المساواة والحياد والنزاهة والنجاعة وخدمة المواطن.رئاسة الحكومة بعد البيانات شديدة اللهجة، من الهيئات المتدخلة في القطاع الاعلامي ومن الاعلاميين والسياسيين، قامت بتراجع تكتيكي عبر تصريح "توضيحي" ألحّ أن المنشور لا يستهدف حرية التعبير وانما هو "ترتيبي" و"تنظيمي"، لكن الواقع أكد العكس اذ أوامر التحجير كانت نافذة، وعديد طلبات الاعلاميين جابهها الصد، وآخرها الندوة التي تمت في صفاقس وحضرها مستشار الشاهد الاقتصادي فيصل دربال، الذي امتنع مع ممثل وزاة المالية بتقديم اجوبة على اسئلة الاعلاميين بحجة عدم الحصول على الموافقة على "التصريح"، في تطبيق حرفي للمنشور المشين.والمنشور الحقيقة افتضحت خلفياته من البداية بعد "صبّة" المعتمدين، التي برزت فيها بامتياز الاوامر "العلية" لحافظ في خصوص لتعيينات بمقاييس الزابونية والمحسوبية، خاصة وانه تم التكتّم على مستوى الكثير منهم المضاهي للأمية السياسية والادارية، الذي مثل اهانة عميقة لدولة دساتيرها ومؤسساتها الادارية ودواوينها الحديثة عريقة تعود الى حقبة القرن التاسع عشر، وتقاليدها في الحوكمة والادارة ضاربة في القدم وتعود لالاف السنين!!(*) قانوني وناشط حقوقي

festival-7acc6fa66f7eb49e2f6dedf8360f940d-2017-01-30 09:37:18

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Mostapha Sg (Tunisia) | Lundi 30 Janvier 2017 à 10h 07m |