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Monde

ارتفاع ضحايا الهجوم على مسجد كيبك في كندا إلى 6 قتلى

Lundi 30 Janvier 2017
وكالات - ارتفع عدد ضحايا الهجوم على مسجد في مدينة كيبك الكندية، الذي وصفه رئيس وزراء البلاد "بالعمل الإرهابي على مسلمين" إلى 6 أشخاص و8 مصابين بجروح، حسب ممثلة الشرطة كريستين كولومبي.

وقالت كولومبي، اليوم الاثنين، للصحافيين:

ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35-70 عاما، قتلوا في الهجوم الإرهابي.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد وصف الهجوم بالإرهابي، وقال في بيان له، اليوم الاثنين، "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي على مسلمين في مركز العبادة واللجوء".



وكتب ترودو على حسابه على موقع "تويتر": "اليوم يحزن الكنديون على هؤلاء الذين قتلوا في الهجوم الجبان على مسجد في مدينة كيبك. ومشاعري مع الضحايا وعائلاتهم".

هجوم كيبيك.. مسلحين ونداءات استغاثة خلال صلاة العشاء
وصف رئيس مقاطعة كيبيك الكندية، فيليب كويار، الاعتداء على المركز الثقافي الإسلامي في المدينة، الاثنين، بالعمل الإرهابي، فيما أظهرت لقطات فيديو تم بثها على الإنترنت عناصر الشرطة الكندية بعد لحظات من الهجوم، خلال عملية تأمين المكان ونقل الضحايا.
وقال كويار، في تغريدة على تويتر إن "كيبيك ترفض رفضا باتا هذا العنف الهمجي. نتضامن بالكامل مع أقارب الضحايا ومع الجرحى وعائلاتهم".

وأضاف: "فلنتحد ضد العنف. فلنتضامن مع أبناء كيبيك من أتباع الديانة الإسلامية".

وندد إمام مسجد كيبيك، محمد يانجوي، بالهجوم قائلا: "لماذا يحدث هذا هنا؟ هذا همجي".

نداءات استغاثة

وأوضح يانجوي، الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة، أنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء، ولم يعرف عدد المصابين قائلا إنهم نقلوا إلى مستشفيات في أنحاء المدينة.

وقال شاهد لرويترز إن نحو 3 مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي.

ورأى شاهد رجال شرطة مدججين بالسلاح وهم يدخلون المسجد، ورفض المتحدث باسم الشرطة، إتيان دويون، الكشف عما إذا كان هناك أي مسلح داخل المسجد.

وأكد متحدث باسم شرطة كيبيك سقوط قتلى، ولكن من غير أن يحدد عددهم، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 6 أشخاص برصاص مسلحين مقنعين أطلقا النار على المصلين بعيد صلاة العشاء.

وإثر الهجوم أطلقت الشرطة عملية أمنية واسعة النطاق، فيما قال المتحدث باسم الشرطة قائلا إن قوات الأمن اعتقلت شخصين بشبهة التورط في إطلاق النار.

بدوره قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في بيان:"ندين هذا الهجوم الإرهابي على مسلمين في مركز عبادة ولجوء".

وأوضح في تغريدة على تويتر أن "الكنديين يبكون ضحايا الهجوم الجبان على مسجد في كيبيك. أفكر بالضحايا وعائلاتهم"، مضيفا: "تحادثت لتوي مع فيليب كويار، وكبار موظفينا يطلعوني باستمرار على الوضع. لقد عرضنا كل المساعدة اللازمة".

واستهدف الهجوم "المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك" المعروف أيضا باسم مسجد كيبيك الكبير، الذي تعرض في السابق لهجوم معاد للمسلمين، لكنه لم يوقع ضحايا بل اقتصر على تدنيس المسجد، إذ وضع مجهولون يومها رأس خنزير أمام أحد أبواب المسجد

Publié le:2017-01-30 08:41:11

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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