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Tribune

كيف سخر التونسي من غلاء الفلفل ..

Dimanche 29 Janvier 2017
نصرالدين السويلمي

اروع ما في مواقع التواصل الاجتماعية انها قامت بتحرير المعلومة من الاعلام المحنط في الوطن العربي وفي تونس مقصدنا وموطننا ، ذلك الاعلام الذي كان ومازال في بعض الدول الممتحنة، يتكتم على الحقيقة اكثر مما يتكتم عنها الدكتاتور العتل واسرته وحاشيته المقربة ، واليوم وبفضل هذه المساحات الافتراضية لم تعد المعلومة سائبة متحررة فحسب وانما اصبح الابداع الساخر والناقد ينز من جنبات هذه الفضاءات ، ولم تعد الصرخة مكتومة ولم نعد تلك الشعوب التي تنام على وجبة اعلامية باردة قذرة نتجرعها رغم انوفنا ثم نطبق على الخيبة والاستسلام .

لا شيء يمر على النشطاء والجيوش المرابطة على ثغور اعلام الفقراء ، كل الاحداث قابلة للهضم في شكل سخرية او تثمين او تهويل او حتى اشمئزاز واستنكار ، ولمّا كانت اسعار الفلفل موجبة لهبة فيسبوكية ، فقد انشغل هذه الايام النشطاء بالغلاء الفاحش للذهب الاخضر والّفوا في اسعاره النكت وابتكروا صنوفا من النثريات الساخرة ، حيث عجت المواقع والصفحات بالتعابير والرسوم والفيديوهات التي تعكس حالة من التذمر نتيجة للتفلت الغير مقبول لأسعار الفلفل .

*بعض من اساليب التفاعل مع غلاء اسعار الفلفل

- شاب تونسي موهوب يدرس في جامعة هاواي نجح في تطوير جهاز كشف المتفجرات إيه دي إي 651 ، واطلق عليه اسم احليلي وي احليلي وي 4000
-التفكير في الحاق الفلفل بقطاع المجوهرات والحجارة الكريمة
-القبض على سيدة بلجيكية بصدد تهريب حاوية فلفل ، بعد استنطاقها ثبت انها زوجة البلجيكي صاحب حاوية السلاح
- البرلمان يناقش قانون تهريب الفلفل ، والكتل منقسمة بين الحاقه بقانون الارهاب او سن قوانين اخرى مغلظة
- الحكومة تؤكد ان فيروس "HIV" يمكن ان ينقل العدوى عبر العلاقات الجنسية والحقن والفلفل ونفت فرضية نقله للعدوى عبر اللّعاب .
- البنك المركزي يرفض التعامل بالين اليباني ويؤكد ان المعاملات تكون فقط باليورو والدولار والفلفل
-القبض على عصابة مختصة في تهريب الفلفل الى صقلية ، والادعاء يوجه لعناصرها تهمة الخيانة العظمى
- قريبا في الاسواق الفلفل الروماني
- سمير الطيب يناشد التونسيين بالتلاحم والتكاتف لتجاوز محنة الفلفل
قرن فلفل لقوا بحذاه 4 كعبات طماطم ، قالولو ما تعرفش التعدد ممنوع ، قالهم ممنوع منين كنت ساكن في قفة خالتكم مباركة اما تو ساكن بيهم الاربعة في قفة خالتي شاذلية، وقفة خلتكم شاذلية كيما تعرفوا وما يخفاش عليكم فوق القانون .

Publié le:2017-01-29 23:48:05

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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