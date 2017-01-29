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Monde

فيصل القاسم يفجر مفاجأة حول الحالة الصحية لبشار الأسد

Dimanche 29 Janvier 2017
وكالات - فجر الإعلامي السوري فيصل القاسم، الأحد، مفاجأة حول الحالة الصحية لرئيس النظام السوري بشار الأسد بعد تضارب الانباء عن تدهورها خلال الأيام القليلة الماضية.
وكتب مقدم برنامج الاتجاه المعاكس في قناة "الجزيرة" القطرية في منشور على حسابه في "فيسبوك" قائلا: "أحاول منذ أيام أن أتحرى مرض طاغية الشام بشار الأسد، وحصلت على معلومات متناقضة، وبالأمس توصلت إلى معلومات مؤكدة".

وأضاف القاسم: "أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش،لكنه ليس غائبا عن الوعي. نسبة خطورة المرض 70 بالمائة. هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا".

وكان المكتب الصحفي للرئاسة السورية في دمشق، نشر مساء الجمعة 27 الماضي تنويها تحدث فيه عن سيل الإشاعات الذي غزا الشبكة العنكبوتية بخصوص صحة الرئيس بشار الأسد.



وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان نشرته على صفحتيها في موقعي "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "تنتشر منذ أيام على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، إشاعات تتحدث عن صحة الرئيس الأسد، لا يزال بعضها مستمرا حتى الآن، مصدرها جهات وصحف معروفة الانتماء والتمويل والتوجه، وذلك على شكل تحليلات أقرب لأمنيات تجول في مخيلة من أطلقها فقط.. وتتزامن مع تغير المعطيات الميدانية والسياسية بعكس ما أرادوه لسورية طيلة السنوات الماضية".

وأضاف البيان: "إن رئاسة الجمهورية إذ تنفي كل هذه الأخبار، جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم صحتها على الإطلاق وبأن الرئيس الأسد بصحة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماما.. تؤكد أيضا أن الشعب السوري بات محصنا ضد مثل تلك الأكاذيب، وما أكثرها منذ بداية الحرب على سورية وحتى الآن، وتشير إلى أنها لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة.. ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء".



Publié le:2017-01-29 22:55:01

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1 de 1 commentaires pour l'article 137611

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 23h 04m |           
الله لا ترجعو



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  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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