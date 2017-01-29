الـ : إدارة ترامب تبحث إجبار الزائرين على كشف حساباتهم بالسوشيال ميديا ودليل الهاتف المحمولCNN

Dimanche 29 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-29 20:41:24

- وسط الفوضى والالتباس اللذين أثارهما المرسوم التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة واللاجئين، كشفت مصادر، لـCNN، أن إدارة ترامب تبحث إجبار الزائرين على كشف حساباتهم على السوشيال ميديا وكل المواقع التي يزورونها بالإضافة إلى دليل الهواتف المحمولة، قبل السماح بدخولهم للولايات المتحدة.وقالت المصادر إن ستيفن ميلر مدير السياسات العامة بالبيت الأبيض تحدث مع مسؤولين بوزارة الخارجية والأمن الداخلي والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود وآخرين لإخبارهم بأن الرئيس ملتزم جدا بالمرسوم وعامة الناس يساندونه بقوة، وطالبهم بتجنب التشتت من قبل ما وصفه بـ"الأصوات الهستيرية" على شاشات التلفزيون.وأضافت المصادر أن ميلر أشار إلى أن مسؤولي إدارة ترامب يناقشون إمكانية مطالبة الزائرين الأجانب بالكشف عن كل المواقع التي يزورونها وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة على الكشف عن الأرقام المسجلة في دليل هواتفهم المحمولة. وإذا رفض الزائر الأجنبي كشف مثل هذه المعلومات فيمكن منعه من دخول الولايات المتحدة.وتابعت المصادر أن الدعوات عبر السوشيال ميديا للجهاد مثل واقعة منفذ هجوم سان برناردينو تاشفين مالك هي جزء من النقاش. أوضحت المصادر أن الفكرة لا تزال في المرحلة الأولية من النقاش، وكذلك يجري مناقشة كيفية تطبيقها.