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Sport

تاريخ مواجهات المنتخب المصري والمغربي

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - يلتقى اليوم الأحد المنتخب الوطنى مع نظيرة المغربى فى مباراة مصيرية فى دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا والمقامة حاليًا بالجابون.

يدير المباراة تحكيميًا الجابونى إيريك أوتوجو وقد أدار مباراة الفراعنة وغانا فى نوفمبر الماضى بملعب برج العرب وفازت مصر بهدفى عبد الله السعيد ومحمد صلاح ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

نتائج المنتخبين بدورى المجموعات
تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية متصدرًا المجموعة الرابعة بسبع نقاط، بعد التعادل مع مالى والفوز على كل من أوغندا وغانا، بينما المغرب احتل المركز الثانى فى المجموعة الثالثة بست نقاط بعد منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي احتل صدارة المجموعة ليواجه منتخب غانا.


تاريخ مواجهات المنتخب المصري والمغربي
تقابل المنتخبان في 27 مباراة، كان الفوز من نصيب المغرب في 14 مرة مقابل انتصارين فقط لمصر، بينما تعادل الفريقان في 11 مباراة، وسجل المنتخب المغربى 32 هدفًا مقابل 13 لمتخب الفراعنة خلال تلك المواجهات.

مواجهات المنتخبين فى كأس أمم أفريقيا
وتقابل المنتخبان في خمس مباريات سابقة في كأس الأمم الأفريقية، فاز المغرب في ثلاث منها مقابل فوز وحيد لمصر، بالإضافة إلى تعادل سلبي.

Publié le:2017-01-29 17:30:20

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1 de 1 commentaires pour l'article 137598

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 18h 25m | Par           
أتمنى الفوز للمغرب و ليس للفراعنة و أتباع السيسي الخسيس الذي قتل شعبه حيا و زج بالعلماء في السجون ، الذي خان القسم و قام بالإنقلاب مع أياد عربية و لكنه لا يدري من سيضحك في الأخير ربنا يهمل و لا يهمل ▪ و مصر تعبر نفسها من الخليج العربي و ليس شمال إفريقيا ، و أنا واثق أن شعوب شمال إفريقيا تتمنى الفوز للمغرب



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
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