يدير المباراة تحكيميًا الجابونى إيريك أوتوجو وقد أدار مباراة الفراعنة وغانا فى نوفمبر الماضى بملعب برج العرب وفازت مصر بهدفى عبد الله السعيد ومحمد صلاح ضمن تصفيات كأس العالم 2018.
نتائج المنتخبين بدورى المجموعات
تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية متصدرًا المجموعة الرابعة بسبع نقاط، بعد التعادل مع مالى والفوز على كل من أوغندا وغانا، بينما المغرب احتل المركز الثانى فى المجموعة الثالثة بست نقاط بعد منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي احتل صدارة المجموعة ليواجه منتخب غانا.
تاريخ مواجهات المنتخب المصري والمغربي
تقابل المنتخبان في 27 مباراة، كان الفوز من نصيب المغرب في 14 مرة مقابل انتصارين فقط لمصر، بينما تعادل الفريقان في 11 مباراة، وسجل المنتخب المغربى 32 هدفًا مقابل 13 لمتخب الفراعنة خلال تلك المواجهات.
مواجهات المنتخبين فى كأس أمم أفريقيا
وتقابل المنتخبان في خمس مباريات سابقة في كأس الأمم الأفريقية، فاز المغرب في ثلاث منها مقابل فوز وحيد لمصر، بالإضافة إلى تعادل سلبي.
Publié le:2017-01-29 17:30:20
Par:langdevip (France )
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