نتائج مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة 2

وفي المجموعة الثانية فاز المتصدر جمعية جربة اليوم على ضيفه جمعية اريانة 1 / 0 واحتل المركز الاول بمجموع 25 نقطة امام الملعب التونسي صاحب المركز الثاني ب 23 نقطة.
وفي ما يلي النتائج الفنية للجولة 13
المجموعة الاولى:
في الحمامات نادي كرة القدم بالحمامات - سبورتينغ بن عروس 1 / 0
في قربة النادي القربي - ملعب منزل بورقيبة 2 / 2
في المنسير الاتحاد المنستيري - امل حمام سوسة 3 / 3
في القصرين مستقبل القصرين - اتحاد سليانة 0 / 1
في قفصة قوافل قفصة - اولمبيك الكاف 6 / 0
المجموعة الثانية
في باردو الملعب التونسي - سكك الحديد الصفاقسي 1 / 0
في نابل الملعب النابلي - اولمبيك مدنين 1 / 1
في جندوبة (دون حضور الجمهور) جندوبة الرياضية - قرمبالية الرياضية 2 / 0
في صفاقس - 2 مارس الملعب الصفاقسي - هلال مساكن 2 / 2
في جربة -حومة السوق جمعية جربة - جمعية اريانة 1 / 0
Publié le:2017-01-29 17:21:54
Par:langdevip (France )
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