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Sport

نتائج مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة 2

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - حافظ فريق الاتحاد المنستيري على صدارة المجموعة الاولى في بطولة الرابطة المحترفة 2 برصيد 28 ن بالرغم من تعادله بنتيجة 3/3 مع ضيفه وجاره امل حمام سوسة وذلك في اعقاب مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد.
وفي المجموعة الثانية فاز المتصدر جمعية جربة اليوم على ضيفه جمعية اريانة 1 / 0 واحتل المركز الاول بمجموع 25 نقطة امام الملعب التونسي صاحب المركز الثاني ب 23 نقطة.

وفي ما يلي النتائج الفنية للجولة 13
المجموعة الاولى:
في الحمامات نادي كرة القدم بالحمامات - سبورتينغ بن عروس 1 / 0
في قربة النادي القربي - ملعب منزل بورقيبة 2 / 2

في المنسير الاتحاد المنستيري - امل حمام سوسة 3 / 3
في القصرين مستقبل القصرين - اتحاد سليانة 0 / 1
في قفصة قوافل قفصة - اولمبيك الكاف 6 / 0

المجموعة الثانية
في باردو الملعب التونسي - سكك الحديد الصفاقسي 1 / 0
في نابل الملعب النابلي - اولمبيك مدنين 1 / 1
في جندوبة (دون حضور الجمهور) جندوبة الرياضية - قرمبالية الرياضية 2 / 0
في صفاقس - 2 مارس الملعب الصفاقسي - هلال مساكن 2 / 2
في جربة -حومة السوق جمعية جربة - جمعية اريانة 1 / 0



Publié le:2017-01-29 17:21:54

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
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