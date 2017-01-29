نتائج مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة 2

Dimanche 29 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-29 17:21:54

- حافظ فريق الاتحاد المنستيري على صدارة المجموعة الاولى في بطولة الرابطة المحترفة 2 برصيد 28 ن بالرغم من تعادله بنتيجة 3/3 مع ضيفه وجاره امل حمام سوسة وذلك في اعقاب مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد.وفي المجموعة الثانية فاز المتصدر جمعية جربة اليوم على ضيفه جمعية اريانة 1 / 0 واحتل المركز الاول بمجموع 25 نقطة امام الملعب التونسي صاحب المركز الثاني ب 23 نقطة.في الحمامات نادي كرة القدم بالحمامات - سبورتينغ بن عروس 1 / 0في قربة النادي القربي - ملعب منزل بورقيبة 2 / 2في المنسير الاتحاد المنستيري - امل حمام سوسة 3 / 3في القصرين مستقبل القصرين - اتحاد سليانة 0 / 1في قفصة قوافل قفصة - اولمبيك الكاف 6 / 0في باردو الملعب التونسي - سكك الحديد الصفاقسي 1 / 0في نابل الملعب النابلي - اولمبيك مدنين 1 / 1في جندوبة (دون حضور الجمهور) جندوبة الرياضية - قرمبالية الرياضية 2 / 0في صفاقس - 2 مارس الملعب الصفاقسي - هلال مساكن 2 / 2في جربة -حومة السوق جمعية جربة - جمعية اريانة 1 / 0