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Sport

روجر فيدرر يتوج بلقب بطولة استراليا المفتوحة

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - أحرز النجم السويسري روجر فيدرر خامس لقب في بطولة استراليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد بعد فوزه على منافسه الاسباني رفائيل نادال في نهائي فردي الرجال في ملبورن بارك ليحقق الرقم 18 على مستوى البطولات الأربع الكبرى أيضا.

وفاز اللاعب السويسري العائد من الإصابة والمصنف 17 في أولى البطولات الكبرى للموسم الحالي على المصنف التاسع نادال بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 6-4 و3-6 و6-1 و3-6 و6-3 في ملعب رود ليفر.
وحقق فيدرر الذي يخوض أول بطولة بعد غياب استمر ستة أشهر بسبب الإصابة الفوز بعد أن قلب تأخره 3-1 في المجموعة الخامسة الفاصلة وأنهى المباراة بضربة أمامية.
وبهذا الفوز أصبح فيدرر أول لاعب يحرز خمسة ألقاب في ثلاث بطولات كبرى مختلفة كما أصبح (في الخامسة والثلاثين) أكبر لاعب سنا يحرز لقبا كبيرا منذ الأمريكي كين روزوول الذي فاز ببطولة استراليا في 1972 عندما كان عمره 37 عاما.
وهذا هو أول لقب كبير يحرزه النجم السويسري منذ تتويجه في ويمبلدون في 2012.



Publié le:2017-01-29 13:58:08

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
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