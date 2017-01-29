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Monde

محاكم أمريكية تبطل قرار ترامب

Dimanche 29 Janvier 2017
وكالات - تصدت محاكم أمريكية عديدة للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت محاكم أمريكية عديدة أحكاما قضائية تقضي بوقف تنفيذ القرار ووقف ترحيل أي أشخاص عالقين في المطارات الأمريكية.

ومن بين المحاكم التي أصدرت قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، محكمة بوسطن الفيدرالية، ومحكمة ولاية فرجينيا الفيدرالية، ومحكمة "سياتل" الفيدرالية، ومحكمة بروكلين الفيدرالية بولاية نيويورك.

وكان ترامب قد أصدر قرارا بتعليق دخول مواطني 7 دول، وهي إيران، وسوريا، والعراق، واليمن، والصومال، والسودان، وليبيا، إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.



من جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان رسمي، نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن كافة الأحكام القضائية الصادرة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تطبيق قرار تعليق دخول مواطني الدول الـ7، رغم أنها أعلنت أنها ستمتثل لتلك الأحكام.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "خضع الأفراد العالقين في المطارات الأمريكية لفحص أمني مشدد، ويتم عمل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة وفقا لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية."

كما قال "ستيفن ميلر"، أحد كبار مستشاري ترامب: "لا يمكن أن تعوق أحكام القضاء الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس الأمريكي، وهو ساري المفعول الكامل والشامل".

وفجر قرار ترامب موجة من الانتقادات الواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة، وخارجها، ونظم عدد واسع من المحتجين تظاهرات في مختلف مطارات الولايات المتحدة رفضا للقرار.

كما أعلنت عدد من الدول الغربية والعربية رفضها لقرار ترامب، خاصة وأنه بموجب القرار سيتم منع كافة الجنسيات المذكورة حتى لو كانوا يحملون جنسيات أخرى.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن هناك نحو 250 ألف شخص يحملون الجنسية البريطانية ولدوا في العراق أو إيران أو الصومال، وسيتم منعهم جميعا بموجب قرار ترامب.



Publié le:2017-01-29 13:05:10

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5 de 5 commentaires pour l'article 137590

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 15h 08m |           
رئيس كارثي على بلده بعد قراره ببناء الحائط مع الحدود المكسيكية وزيادة 20٪ على المستوردات من ذلك البلد تلقى صفعة من خبير إقتصادي أمريكي متحصل على جائزة نوبل بأن هذا القرار سيحطم الاقتصاد الاريكي لذلك تراجع عن هذا القرار وفي ما يخص القرار ضد المسلمين هنالك حكم قضائي أمريكي ضد هذا القرار وكذلك عديد ردود فعل كبيرة من شركاتكآآبل وغوغل وفيسبوك وهنالك ردود فعل ألمانيا خاصة ان لها عديد سياسيين مسلمين من أصول إيرانية ولهم عدة علاقات بأمريكى
كدبلماسيون.


Slimene  (France)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 14h 27m |           
@Mandhouj.Tu oublies un détail important:le 11 septembre et les multiples attentats sur le sol américain et le fait que Celà avait compté enormement dans le vote américain.Ce qui est à craindre c'est que l'Europe emboîte le pas aux américains et amène l'extrême droite à l'image de Trump,tellement le terrorisme islamiste constitue une menace sur les démocraties occidentales.Tu peux après prétendre que les terroristes sont financés par les
occidentaux thèse farfelue jusqu'à la dérision.N'empêche que ce sont des arabes qui tuent les occidentaux chez eux et qui les terrorisent.Ne pas voir ce fait clair et net et ne pas le dénoncer ouvertement fera peser des dangers à tous les musulmans de la planète.

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 13h 57m |           
تفكك الاتحاد السوفيتي هو انتهاء الوجود القانوني لدولة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ...... وقد يحدث ذلك التفكك أيضا في الولايات المتحدة بسبب القرارات الجائرة و الإجراءات العنصرية لإدارة ترامب

Mandhouj  (France)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 13h 48m |           
قرار ترامب قرار عنصري و باطل حسب كل الشرائع الدولية ، السيادية منها و الأممية ، سوى دولة الميز العنصري الصهيوني ، قد تساند هذا العنصري .
و تحية لكل المحاكم الأمريكية التي تبطل هذا القرار .. و تحية لدولة كندا و لكل دولة تبعث برسالة إدانة لمالك البيت الأبيض و للادارة الأمريكية ..

شعار المرحلة : ترامب ديقاج .
إرحل .

عبد المجيد الأحمر  (Tunisia)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 13h 34m |           
دولة العولمة في حكم ترامب تضع أوّل مسمار في خصر العولمة.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
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