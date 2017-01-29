المرزوقي: قرارات ترامب حول المهاجرين المسلمين فجّة ... وسقوط اخلاقي

وقال المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية ان قرار ترامب عنصري ومتعصب وأنه نذير شؤم على العالم وعلى أمريكا نفسها مندد بالإجراءات الأمريكية المبنية على التمييز العنصري والديني بصفة جماعية.
واضاف المرزوقي "نحن أمام سقوط أخلاقي وحقوقي وسياسي بالغ الخطورة ولا مجال لوقفه لغطرسة القوة، لكن أضعف الإيمان احتجاج صارم من كل الدول العربية والإسلامية.. وعلى الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي إسماعنا صوتهما”.
وتابع المرزوقي "المهمّ بالنسبة لنا أن نفهم أنه لن يكون لنا في هذا العالم مكان ومكانة إن لم نكمل مشروعنا التحرري : شعب المواطنون والدولة الديمقراطية داخل الأقطار واتحاد الشعوب العربية الحرة بيننا.. وإلا فإننا سنصبح المنبوذين في هذه الأرض”.
وطالب المرزوقي بعدم الخلط بين أمريكا وبين رئيسها الحالي والعابر ومواجهة عنصريته “الفجة” بعنصرية "فجّة أخرى" باعتبار أنه "في أمريكا نفسها ستتصاعد حدة المعركة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".
Publié le:2017-01-29 12:36:57
Par:lazaro (Tunisia )
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