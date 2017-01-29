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Politique

المرزوقي: قرارات ترامب حول المهاجرين المسلمين فجّة ... وسقوط اخلاقي

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - ندد رئيس الجمهورية السابق ورئيس حراك تونس الارادة المنصف المرزوقي بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول أمريكا.
وقال المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية ان قرار ترامب عنصري ومتعصب وأنه نذير شؤم على العالم وعلى أمريكا نفسها مندد بالإجراءات الأمريكية المبنية على التمييز العنصري والديني بصفة جماعية.

واضاف المرزوقي "نحن أمام سقوط أخلاقي وحقوقي وسياسي بالغ الخطورة ولا مجال لوقفه لغطرسة القوة، لكن أضعف الإيمان احتجاج صارم من كل الدول العربية والإسلامية.. وعلى الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي إسماعنا صوتهما”.
وتابع المرزوقي "المهمّ بالنسبة لنا أن نفهم أنه لن يكون لنا في هذا العالم مكان ومكانة إن لم نكمل مشروعنا التحرري : شعب المواطنون والدولة الديمقراطية داخل الأقطار واتحاد الشعوب العربية الحرة بيننا.. وإلا فإننا سنصبح المنبوذين في هذه الأرض”.
وطالب المرزوقي بعدم الخلط بين أمريكا وبين رئيسها الحالي والعابر ومواجهة عنصريته “الفجة” بعنصرية "فجّة أخرى" باعتبار أنه "في أمريكا نفسها ستتصاعد حدة المعركة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".



Publié le:2017-01-29 12:36:57

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
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