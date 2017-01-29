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Sport

سيرينا وليامز تتوج بلقب بطولة استراليا المفتوحة للتنس

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - فازت الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الثانية على شقيقتها الأكبر فينوس في نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس يوم السبت لتحرز اللقب 23 في البطولات الأربع الكبرى وتسجل رقما قياسيا عالميا جديدا خلال حقبة الاحتراف.
في المباراة النهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي فازت سيرينا (35 عاما) على فينوس (36 عاما) بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و6-4 لتصبح اللاعبة الأكثر تتويجا بالألقاب الكبرى خلال فترة الاحتراف الممتدة منذ 1968.
واستمرت المباراة 82 دقيقة بين الشقيقتين.
وهذا هو اللقب السابع لسيرينا في ملبورن بارك وبه تفوقت على الرقم القياسي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى خلال فترة الاحتراف وهو 22 لقبا والمسجل باسم الألمانية المعتزلة شتيفي غراف.
وسيضمن الفوز أيضا لسيرينا العودة من جديد إلى صدارة التصنيف الدولي لمحترفات التنس عند صدور القائمة الجديدة يوم الاثنين.



Publié le:2017-01-29 12:32:22

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
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