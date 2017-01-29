سيرينا وليامز تتوج بلقب بطولة استراليا المفتوحة للتنس

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-29 12:32:22

- فازت الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الثانية على شقيقتها الأكبر فينوس في نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس يوم السبت لتحرز اللقب 23 في البطولات الأربع الكبرى وتسجل رقما قياسيا عالميا جديدا خلال حقبة الاحتراف.في المباراة النهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي فازت سيرينا (35 عاما) على فينوس (36 عاما) بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و6-4 لتصبح اللاعبة الأكثر تتويجا بالألقاب الكبرى خلال فترة الاحتراف الممتدة منذ 1968.واستمرت المباراة 82 دقيقة بين الشقيقتين.وهذا هو اللقب السابع لسيرينا في ملبورن بارك وبه تفوقت على الرقم القياسي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى خلال فترة الاحتراف وهو 22 لقبا والمسجل باسم الألمانية المعتزلة شتيفي غراف.وسيضمن الفوز أيضا لسيرينا العودة من جديد إلى صدارة التصنيف الدولي لمحترفات التنس عند صدور القائمة الجديدة يوم الاثنين.