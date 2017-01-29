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Journaux Médias رضا بلحاج يكشف المستور في كواليس القصر Dimanche 29 Janvier 2017 بــاب نــات - استضاف الاعلامي سمير الوافي في برنامجه " لمن يجرؤ فقط" الذي يبث في قناة الحوار التونسي عددا من السياسيين على راسهم القيادي في نداء تونس رضا بالحاج والنائب عن كتلة الحرة مصطفى بن احمد اضافة الى الشاعرة التجمعية صاحبة قصيدة " البائدة بنت النظام البائد".



وقد فاجأت الشاعرة " التجمعية" الحاضرين وضيوف البرنامج بان " الرئيس السابق زين العابدين بن علي" هو قائد الثورة.

واضافت المتحدثة ان الرئيس السابق بن علي " راهن على الشباب " الذين حققوا ثورة مضيفة " اليسار او الغنوشي لم يكونا وراء الثورة.

من جانبه قال رضا بالحاج انه لم يعد يعلم من يسير الدولة التونسية نافيا ان تكون له علاقة بالامارات او محمد دحلان.



وعرّف الاعلامي سمير الوافي بحلقة الأحد بالتدوينة التالية:



'' عدول منفذين...محاكم...قضايا...محامين...وحرب اعلامية...الوضع في نداء تونس الحزب المنتخب...هو أحد مواضيع لمن يجرؤ فقط مع السيد رضا بلحاج مدير ديوان رئيس الجمهورية سابقا...مع الحديث عن كواليس القصر والوضع العام وهل هناك دور لعائلة الرئيس...ومن يحكم ويعين ويعزل ويتحكم...

وسيكون النائب في مجلس النواب مصطفى بن أحمد ضيفنا أيضا...معترفا بعفوية وثقة في النفس أن مستواه التعليمي الثانية ثانوي...ولا يتحرج من ذلك...وعن علاقته بالحب والشعر والفن...والباجي قايد السبسي...

نستضيف أيضا الشاعرة المهووسة ببن علي...الوفية له...المريضة بعشقه...ليلى المكي التي تحدثت عن مكالماتها مع بن علي بعد الثورة وسر تحملها لكل المشاكل من أجله...وسر رسالتها للمنصف المرزوقي يوم 7 نوفمبر عندما كان رئيسا...

ونستضيف أيضا ممثل شق حافظ قايد السبسي النائب شاكر العيادي...''





Publié le:2017-01-29 12:08:48

- استضاف الاعلامي سمير الوافي في برنامجه " لمن يجرؤ فقط" الذي يبث في قناة الحوار التونسي عددا من السياسيين على راسهم القيادي في نداء تونس رضا بالحاج والنائب عن كتلة الحرة مصطفى بن احمد اضافة الى الشاعرة التجمعية صاحبة قصيدة " البائدة بنت النظام البائد".وقد فاجأت الشاعرة " التجمعية" الحاضرين وضيوف البرنامج بان " الرئيس السابق زين العابدين بن علي" هو قائد الثورة.واضافت المتحدثة ان الرئيس السابق بن علي " راهن على الشباب " الذين حققوا ثورة مضيفة " اليسار او الغنوشي لم يكونا وراء الثورة.من جانبه قال رضا بالحاج انه لم يعد يعلم من يسير الدولة التونسية نافيا ان تكون له علاقة بالامارات او محمد دحلان.وعرّف الاعلامي سمير الوافي بحلقة الأحد بالتدوينة التالية:'' عدول منفذين...محاكم...قضايا...محامين...وحرب اعلامية...الوضع في نداء تونس الحزب المنتخب...هو أحد مواضيع لمن يجرؤ فقط مع السيد رضا بلحاج مدير ديوان رئيس الجمهورية سابقا...مع الحديث عن كواليس القصر والوضع العام وهل هناك دور لعائلة الرئيس...ومن يحكم ويعين ويعزل ويتحكم...وسيكون النائب في مجلس النواب مصطفى بن أحمد ضيفنا أيضا...معترفا بعفوية وثقة في النفس أن مستواه التعليمي الثانية ثانوي...ولا يتحرج من ذلك...وعن علاقته بالحب والشعر والفن...والباجي قايد السبسي...نستضيف أيضا الشاعرة المهووسة ببن علي...الوفية له...المريضة بعشقه...ليلى المكي التي تحدثت عن مكالماتها مع بن علي بعد الثورة وسر تحملها لكل المشاكل من أجله...وسر رسالتها للمنصف المرزوقي يوم 7 نوفمبر عندما كان رئيسا...ونستضيف أيضا ممثل شق حافظ قايد السبسي النائب شاكر العيادي...''

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