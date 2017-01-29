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رضا بلحاج يكشف المستور في كواليس القصر

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - استضاف الاعلامي سمير الوافي في برنامجه " لمن يجرؤ فقط" الذي يبث في قناة الحوار التونسي عددا من السياسيين على راسهم القيادي في نداء تونس رضا بالحاج والنائب عن كتلة الحرة مصطفى بن احمد اضافة الى الشاعرة التجمعية صاحبة قصيدة " البائدة بنت النظام البائد".

وقد فاجأت الشاعرة " التجمعية" الحاضرين وضيوف البرنامج بان " الرئيس السابق زين العابدين بن علي" هو قائد الثورة.
واضافت المتحدثة ان الرئيس السابق بن علي " راهن على الشباب " الذين حققوا ثورة مضيفة " اليسار او الغنوشي لم يكونا وراء الثورة.
من جانبه قال رضا بالحاج انه لم يعد يعلم من يسير الدولة التونسية نافيا ان تكون له علاقة بالامارات او محمد دحلان.

وعرّف الاعلامي سمير الوافي بحلقة الأحد بالتدوينة التالية:

'' عدول منفذين...محاكم...قضايا...محامين...وحرب اعلامية...الوضع في نداء تونس الحزب المنتخب...هو أحد مواضيع لمن يجرؤ فقط مع السيد رضا بلحاج مدير ديوان رئيس الجمهورية سابقا...مع الحديث عن كواليس القصر والوضع العام وهل هناك دور لعائلة الرئيس...ومن يحكم ويعين ويعزل ويتحكم...
وسيكون النائب في مجلس النواب مصطفى بن أحمد ضيفنا أيضا...معترفا بعفوية وثقة في النفس أن مستواه التعليمي الثانية ثانوي...ولا يتحرج من ذلك...وعن علاقته بالحب والشعر والفن...والباجي قايد السبسي...
نستضيف أيضا الشاعرة المهووسة ببن علي...الوفية له...المريضة بعشقه...ليلى المكي التي تحدثت عن مكالماتها مع بن علي بعد الثورة وسر تحملها لكل المشاكل من أجله...وسر رسالتها للمنصف المرزوقي يوم 7 نوفمبر عندما كان رئيسا...
ونستضيف أيضا ممثل شق حافظ قايد السبسي النائب شاكر العيادي...''


Publié le:2017-01-29 12:08:48

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3 de 3 commentaires pour l'article 137585

Mandhouj  (France)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 12h 53m |           
هل الحكومة جادة في محاربة الفساد ؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن نذكر به دائما .. لأن خروج تونس من عنق الزجاجة يمر أيضا من هنا ، محاربة الفساد .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 12h 49m |           
حلقة لدفع التهمة عن الامارات المتورطة في التخطيط لبث الفوضى في تونس وتحول سفارتها لقاعة عمليات بعيدا عن العمل الدبلوماسي .

Mandhouj  (France)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 12h 48m |           
أحوال مضحكة لا غير ...
من يحكم تونس ؟
الذي أعرفه أن القوة الذاتية للشعب هي التي تمكن المؤسسات من العمل ...
هناك ثورة مضادة تريد أن تبعث في الشعب الريب و الشك .. لكن الشعب يعرف أن الانقلابيين من المكينة القديمة لا يزالون أقوياء ، و هم الذين يمنعون إستكمال المسار الدستوري و مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية ، و يقفون في وجه الارادة السياسية التي تريد أن تحارب الفساد و القيام بالاصلاحات داخل المنظومات العمومية ... قوى الردة هذه موجودة في القصر ، موجودة في القصبة ، في البرلمان و في كل مواقع الحكم و مواقع الضغط .
الشعب يثق في بعضه ، يثق في نفسه ، وهو يعرف أن البعض من احزابه و أغلب منظماته الاجتماعية و أغلب جمعيات المجتمع المدني تقف مع الدولة كمؤسسات و مع الدستور الجديد ، إذا مع الثورة .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
- * - * -




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