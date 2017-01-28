كندا ترحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأمريكي

Samedi 28 Janvier 2017

وكالات

#BienvenueAuCanada pic.twitter.com/rUhrIXiFcR — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 janvier 2017





À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera... — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 janvier 2017







Publié le:2017-01-28 23:29:31

- قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب بعد يوم من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين من سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة شهور.وكتب ترودو على صفحته على تويتر قائلا “إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب.. الكنديون سيرحبون بكم بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا.. مرحبا بكم في كندا.”