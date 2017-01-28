كندا ترحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأمريكي

وكتب ترودو على صفحته على تويتر قائلا “إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب.. الكنديون سيرحبون بكم بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا.. مرحبا بكم في كندا.”
#BienvenueAuCanada pic.twitter.com/rUhrIXiFcR— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 janvier 2017
À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera...— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 janvier 2017
Publié le:2017-01-28 23:29:31
Par:Ettounssi (Tunisia )
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