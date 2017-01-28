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Journaux Monde أستاذ في الجامعة المصرية: ترامب رسول من الله للقضاء على حلم الخلافة الإسلامية Samedi 28 Janvier 2017 وكالات - قال الدكتور مراد وهبة - أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس - إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسول من عند الله لوقف الخلافة الإسلامية ، وذلك عبر شاشة التلفزيون المصري الرسمي.



وأضاف "وهبة" في لقاء مع الإعلامي عاطف كامل: "ترامب متحمس للرئيس السيسي لأنه أنقذ الحضارة بوعيه للمخطط لأنه غامر ، وحين جاء أوباما لجامعة القاهرة قال للمشير طنطاوي اعطِ السلطة للإخوان والمرشد العام للإخوان قال (عندما نستولي على السلطة تأتي الخلافة)" حسب قوله. وأردف: "الرئيس السيسي، وكذا البابا تواضروس كانا يقولان إن سنة حكم الإخوان سنة سوداء ، وسبب هذا الكلام هو الخلافة الإسلامية وإمكانية انتشارها في الشرق الأوسط ودول أخرى لأن أوباما طلب إعطاء السلطة للإخوان وهذا يؤكد أنه ضالع في المخطط". وتابع: "سيكون ملف الخلافة أو صدام بين ترامب والأصولية الإسلامية" حسب قوله.









Publié le:2017-01-28 13:14:07

- قال الدكتور مراد وهبة - أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس - إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسول من عند الله لوقف الخلافة الإسلامية ، وذلك عبر شاشة التلفزيون المصري الرسمي.وأضاف "وهبة" في لقاء مع الإعلامي عاطف كامل: "ترامب متحمس للرئيس السيسي لأنه أنقذ الحضارة بوعيه للمخطط لأنه غامر ، وحين جاء أوباما لجامعة القاهرة قال للمشير طنطاوي اعطِ السلطة للإخوان والمرشد العام للإخوان قال (عندما نستولي على السلطة تأتي الخلافة)" حسب قوله. وأردف: "الرئيس السيسي، وكذا البابا تواضروس كانا يقولان إن سنة حكم الإخوان سنة سوداء ، وسبب هذا الكلام هو الخلافة الإسلامية وإمكانية انتشارها في الشرق الأوسط ودول أخرى لأن أوباما طلب إعطاء السلطة للإخوان وهذا يؤكد أنه ضالع في المخطط". وتابع: "سيكون ملف الخلافة أو صدام بين ترامب والأصولية الإسلامية" حسب قوله.

festival-1bd8938c612a80ee6db02a3764008fde-2017-01-28 13:14:07

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