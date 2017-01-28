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Monde

أستاذ في الجامعة المصرية: ترامب رسول من الله للقضاء على حلم الخلافة الإسلامية

Samedi 28 Janvier 2017
وكالات - قال الدكتور مراد وهبة - أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس - إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسول من عند الله لوقف الخلافة الإسلامية ، وذلك عبر شاشة التلفزيون المصري الرسمي.

وأضاف "وهبة" في لقاء مع الإعلامي عاطف كامل: "ترامب متحمس للرئيس السيسي لأنه أنقذ الحضارة بوعيه للمخطط لأنه غامر ، وحين جاء أوباما لجامعة القاهرة قال للمشير طنطاوي اعطِ السلطة للإخوان والمرشد العام للإخوان قال (عندما نستولي على السلطة تأتي الخلافة)" حسب قوله. وأردف: "الرئيس السيسي، وكذا البابا تواضروس كانا يقولان إن سنة حكم الإخوان سنة سوداء ، وسبب هذا الكلام هو الخلافة الإسلامية وإمكانية انتشارها في الشرق الأوسط ودول أخرى لأن أوباما طلب إعطاء السلطة للإخوان وهذا يؤكد أنه ضالع في المخطط". وتابع: "سيكون ملف الخلافة أو صدام بين ترامب والأصولية الإسلامية" حسب قوله.




Publié le:2017-01-28 13:14:07

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2 de 2 commentaires pour l'article 137571

Khemais  (Switzerland)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 13h 47m |           
ترامب يبحث تصنيف كل المسلميـــن إرهابيــــــيــــــــــن ولن يكون أكثر شرا من الإنبطاحييــــــــن واللحاسيـــــــن من أمراء وملوك ورؤساء الشعوب العربية والإسلامية......استووا يرحمكم الله

جامعات ومنظمات عربية واسلامية نائمة ولا حياة لمن تنادي.....استووا يرحمكم الله

Tresor  (Tunisia)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 13h 26m |           
Votre Trump n'est qu'un charlatan au service de ses maitres



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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